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Кулеба сообщил о возможных сценариях развития событий на Донбассе

Украина сможет действовать и в рамках запасного сценария относительно оккупированных территорий

сегодня, 08:05
Автор:

Кириєнко Анна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, по какому сценарию в отношении оккупированных территорий действует украинская власть. Об этом политик сообщил на недавно приобретенном Петром Порошенко телеканале "Прямой".

Кулеба сообщил о возможных сценариях развития событий на Донбассе

Оккупация Донбасса: по какому сценарию действует Украина. Фото: slovoidilo.ua

По словам Дмитрия Кулебы, украинская верхушка продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса. Он состоит в попытке мирно урегулировать ситуацию. Именно этот сценария пообещал соблюдать президент Украины Владимир Зеленский еще в начале своей политической карьеры.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно с ним движемся", — отметил Дмитрий Кулеба.

Однако министр иностранных дел Украины также намекнул на то, что Украина рассматривает другие возможные сценарии. Просмотр стратегий происходил девятнадцатого февраля 2021-го года на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Однако о возможном запасном плане Дмитрий Кулеба отказался рассказывать. Политик подчеркнул, что это закрытая информация, которую он не может публично разглашать.

Напомним, что международный валютный фонд не дал Украине транш кредита в 700 млн долларов. Причина — в обязательствах украинской власти принять определенные законы. В частности, речь идет о законе о Высшем совете правосудия и законопроекте о НАБУ. Детали ситуации можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, где бывший президент Украины провел выходные. О своих намерениях поехать в эту страну политик не рассказывал. Какую страну посетил Порошенко и с кем встретился, читайте в нашем материале.


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Источник: https://prm.ua/ru/marsokhod-nasa-vperv-e-v-ystoryy-pokazal-vydeo-s-krasnoy-planet/
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