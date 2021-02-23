Что США могут сделать для деоккупации Крыма - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новая администрация президента США Джо Байдена может сделать большой вклад для деоккупации Крыма. Об этом политик сообщил в эфире телеканала "Прямой".

Политика США в отношении Украины: поможет ли Байден в деоккупации Крыма. Фото: ua.news

"Предыдущая администрация сделала очень важный шаг — это "Крымская декларация" Помпео. Мы запускаем "Крымскую платформу", и реально США могут сделать многое для деоккупации Крымаа", — подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Америки Джозеф Байден заявил, что его страна останется сторонником территориальной целостности Украины.

Кроме того, Байден подчеркнул, что мировые лидеры также должны поддержать Украину перед угрозами со стороны России. Он пообещал, что сделает все для противостояния усилиям России с "запугиванию и угрозам" другим странам, а также подчеркнул приверженость НАТО в противовес ее критике Трампа. Он подчеркнул, что организация надежно зарекомендовала себя уже в течение 72 лет. Джо Байден подверг критике стремление России расшатать доверие к другим мировым правительствам.

Также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин сообщала какой будет политика новой американской администрации, которую возглавляет президент Джо Байден в отношении Украины. По ее словам, президент Джо Байден будет поддерживать Украину и дальше вместе с Конгрессом США. Квин отметила, что Украина всегда получала серьезную двухпартийную поддержку со стороны американского Конгресса.

Напомним, что недавно на американские ведомства было осуществлено массу кибератак. Власти США приписывают попытки взлома российским специалистам. Помощник главы Вашингтона Джейк Салливан рассказал, что ждет российских хакеров и РФ, если они не прекратят киберпреступность. Об этом читайте в нашем материале.

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