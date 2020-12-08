В Раду внесли закон для разблокирования работы НАПК: что изменится

Вчера, 7 декабря, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который позволит разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа государственного ведомства была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины от 27 октября.

ФОТО: Из открытых источников

Закон предполагает восстановление полномочий Агенства в отношении судей и судей Конституционного суда. Данный законопроект предлагает обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами.

Законом также предусматривается круглосуточный открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, которые уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В зарегистрированном законопроекте также прописаны особенности проведения проверок деклараций, а также мониторинга способа жизни субъектов декларирования, судей и судей Конституционного суда.

Напомним, что Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции после этого закрыли Реестр электронных деклараций.

После этого события Антикоррупционный суд высшей инстанции впервые в истории независимой Украины аннулировал обвинительный приговор. Причина — решение судебного органа касалось умышленного укрытия доходов — то есть непредоставление е-декларации. Уголовная ответственность за это не предусмотрена, ведь в октябре ее отменил высший суд Украины.

Также известно, что Конституционный суд Украины, изрядно потрепавший нервы Зеленскому и Ко, с 8 декабря планирует возобновить рассмотрение дел после почти месячного перерыва в заседаниях.





















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