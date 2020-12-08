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В Раду внесли закон для разблокирования работы НАПК: что изменится

Закон предполагает восстановление полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

сегодня, 15:48
Автор:

Елизавета Черных

Вчера, 7 декабря, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, который позволит разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Работа государственного ведомства была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины от 27 октября. 

В Раду внесли закон для разблокирования работы НАПК: что изменится

ФОТО: Из открытых источников

Закон предполагает восстановление полномочий Агенства в отношении судей и судей Конституционного суда. Данный законопроект предлагает обеспечить полноценное функционирование НАПК, наделить его необходимыми полномочиями и правами.

Законом также предусматривается круглосуточный открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, которые уполномочены на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В зарегистрированном законопроекте также прописаны особенности проведения проверок деклараций, а также мониторинга способа жизни субъектов декларирования, судей и судей Конституционного суда. 

Напомним, что Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции после этого закрыли Реестр электронных деклараций.

После этого события Антикоррупционный суд высшей инстанции впервые в истории независимой Украины аннулировал обвинительный приговор. Причина — решение судебного органа касалось умышленного укрытия доходов — то есть непредоставление е-декларации. Уголовная ответственность за это не предусмотрена, ведь в октябре ее отменил высший суд Украины.

Также известно, что Конституционный суд Украины, изрядно потрепавший нервы Зеленскому и Ко, с 8 декабря планирует возобновить рассмотрение дел после почти месячного перерыва в заседаниях. 







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Источник: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70610
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