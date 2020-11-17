Последствия скандального решение КСУ по е-декларированию: ВАКС отменил свой первый обвинительный приговор

Антикоррупционный суд высшей инстанции впервые в истории независимой Украины аннулировал обвинительный приговор. Причина — решение судебного органа касалось умышленного укрытия доходов — то есть непредоставление е-декларации. На данный момент уголовная ответственность за это не предусмотрена, ведь в прошлом месяце ее отменил высший суд Украины.

Известно, что отмена решения суда относится к судье Апелляционного суда Днепропетровской области в отставке Надежды Посунся, которая была виновна в умышленном непредставлении е-деклараций, а сам приговор стал первым такого рода с момента создания антикоррупционного суда Украины в 2019 году. Известно, что в очереди на аннулирование приговоров находятся еще четыре таких дела.





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) 28 октября, в 19:00 закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

По словам пресс-службы ведомства, государственные органы и общественность больше не имеют доступа к электронным деклараций чиновников. Кроме того, НАПК останавливает их проверку, хранение и публикацию. Глава НАПКА назвал такое решение сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.



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