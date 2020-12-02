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КСУ наготове: ждать ли новых резонансных решений

Эксперты рассказали, чем может заняться Конституционный суд Украины, который возобновит рассмотрение дел после почти месячного перерыва

сегодня, 16:52
Автор:

Таисия Ерохина

Конституционный суд Украины, изрядно потрепавший нервы Зеленскому и Ко, с 8 декабря планирует возобновить рассмотрение дел после почти месячного перерыва в заседаниях. "Комментарии" узнали у экспертов, ждать ли от КСУ новых резонансных решений и как этому может противиться действующая власть.

КСУ наготове: ждать ли новых резонансных решений

Фото из открытых источников

"Конфликты могут быть отложены в сторону вплоть до формирования нового состава КСУ или доформирования имеющегося"

Не факт, что заседание КСУ состоится в намеченные сроки, считает директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Мы помним, что заседания КСУ в последнее время блокировались. Четверо из 15 действующих судей отказывались принимать участие в заседаниях. То есть, реально работало 11 судей, тогда как необходимый кворум – 12", – отмечает руководитель УИП.

Именно поэтому, подчеркивает Руслан Бортник, есть сомнения в том, что запланированное заседание КСУ может стать реальностью.

"Если оно и состоится — там не будет острых вопросов, в подготовке к рассмотрению которых обвиняли КСУ. Имеется в виду земельная реформа, закон о языке, – уточняет эксперт. – Скорее всего, будут рассматриваться менее острые вопросы".

Руслан Бортников акцентирует: в случае, если КСУ все же соберется на будущей неделе и начнет рассмотрение тех или иных вопросов, это не означает завершение конституционного кризиса.

"Возможно, стоит говорить о нахождении ситуативного баланса внутри КСУ, что позволит не блокировать работу этого органа по неконфликтным вопросам, – говорит директор УИП. – Конфликты могут быть отложены в сторону вплоть до формирования нового состава КСУ или доформирования имеющегося".

"Теперь мы будем наблюдать постоянную игру на нервах Банковой"

Поскольку в последнее время практически каждое решение КСУ — резонансное, то теперь мы будем наблюдать постоянную игру на нервах Банковой. Так считает политолог Владимир Цыбулько.

"Суд будет дистанцироваться от режима ручного управления, – предупреждает он. – Ведь до решения по поводу электронного декларирования КСУ имел репутацию такого, который предоставит правовое оправдание любым решением властей. Теперь же это будет издевательство, если только Банковая не предложит новый контракт".

Владимир Цыбулько подчеркивает, что в Конституционном суде были и есть люди с сервильным типом мышления — они умеют продаваться, любят продаваться, и готовы при первой возможности назвать новую цену.

Как сообщалось, последствием скандального решения КСУ по е-декларированию стало то, что ВАКС отменил свой первый обвинительный приговор.


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