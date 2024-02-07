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В Раде состоялось голосование по законопроекту о мобилизации: подробности

Ко второму чтению будут вноситься поправки

сегодня, 13:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В Раде состоялось голосование по законопроекту о мобилизации: подробности

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Парламентарий сообщил, что документ был принят без предложений профильного Комитета. Далее внесение поправок к 21 февраля и второе чтение. 

По словам Железняка, в целом законопроект проголосуют в конце февраля, так что вступит он в силу в апреле.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" (регистрационный номер 10449) поддержало 243 народных депутата (при необходимых минимум 226).

По законопроекту докладывал в сессионном зале Верховной Рады Украины министр обороны Украины Рустем Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении. Ранее омбудсмен отмечал, что этот документ нарушает, в частности, нормы Конституции.

Также издание "Комментарии" сообщало — новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, долгое время пробуксовывал в стенах парламента. Ранее в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые продолжались и продолжаются вокруг мобилизационного законопроекта.




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