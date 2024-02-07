Омбудсмен призвал Раду принять законопроект о мобилизации, но есть нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении. Ранее омбудсмен отмечал, что этот документ нарушает, в частности, нормы Конституции. Как передает портал "Комментарии", свою позицию он озвучил в Телеграм.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Он сообщил, что вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсудили законопроект о мобилизации.
Отметим, 30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что документ нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека.
По его словам, нормативный казус есть, в частности, в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учете или исключены из него в установленном порядке.
Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, и в случае невыполнения этого положения предусмотрена ответственность
Читайте также на портале "Комментарии" — новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента. Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые идут вокруг мобилизационного законопроекта.
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 10:33
Николай, А що, хіба вперше? У зеленського конститиуція, надрукована на м'якому папері, в рулоні висить в туалеті.
Николай
сегодня, 09:22
Цікаво виходить, що Омбудсмен закликає Раду порушувати Конституцію?