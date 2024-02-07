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Омбудсмен призвал Раду принять законопроект о мобилизации, но есть нюанс

Ранее омбудсман раскритиковал обновленный законопроект, отметив, что он содержит антиконституционные нормы

сегодня, 08:14
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал парламент принять обновленный законопроект о мобилизации в первом чтении. Ранее омбудсмен отмечал, что этот документ нарушает, в частности, нормы Конституции. Как передает портал "Комментарии", свою позицию он озвучил в Телеграм.

Омбудсмен призвал Раду принять законопроект о мобилизации, но есть нюанс

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Он сообщил, что вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсудили законопроект о мобилизации.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать. В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины", – написал он.

Отметим, 30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что документ нарушает нормы Конституции и международные соглашения в области прав человека. 

По его словам, нормативный казус есть, в частности, в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые состоят на воинском учете или исключены из него в установленном порядке.

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, и в случае невыполнения этого положения предусмотрена ответственность

Читайте также на портале "Комментарии" — новый вариант законопроекта о мобилизации, внесенный Кабмином в Верховную Раду 30 января, продолжает пробуксовывать в стенах парламента. Так, в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности уже намекнули, что обновленный законопроект о мобилизации нуждается в доработке. Хоть и не исключили, что могут попытаться принять его в первом чтении. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" игры, которые идут вокруг мобилизационного законопроекта.




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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/4886
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 10:33

Николай, А що, хіба вперше? У зеленського конститиуція, надрукована на м'якому папері, в рулоні висить в туалеті.

Николай

сегодня, 09:22

Цікаво виходить, що Омбудсмен закликає Раду порушувати Конституцію?


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