В Украине уменьшилось количество олигархов — Зеленский

Украинское государство уверенно движется в сторону позитивных изменений во многих сферах. Особое внимание, по мнению президента Владимира Зеленского, уделяется вопросу деолигархизации. Подробней о подвижках по этой теме глава государства лично сообщил в колонке для портала "Фокус".



Зеленский заявил, что Медведчук больше не олигарх. Фото из открытых источников

Зеленский уверяет, что вместе со своей командой работает над тем, чтобы в Украине установилась настоящая демократия. Мол, дабы эта система работала не на отдельных персон, а на всех граждан сразу.

По словам политика, многие промышленные, финансовые и другие ресурсы не могут быть распределены неравномерно, создавая дискомфорт для украинского народа. Это, считает Владимир Зеленский, наглядно продемонстрировали результаты президентских выборов, на которых он одержал победу.

Президент уверен, что украинцам хочется изменить большинство "правил жизни", прежде установленных в стране. Такое рвение Зеленский поддерживает, как и желание переформатировать так называемый общественный диалог — для лучшей коммуникации власти с населением.

По мнению Зеленского, его команде удалось совершить хоть и небольшой, но практически фундаментальный сдвиг в эту сторону — начать деолигархизацию. Как минимум, считает глава государства, из списка олигархов уже можно вычеркивать Виктора Медведчука.

Президент подчеркивает, что с помощью ранее принятых санкционных ограничений большинство активов (включая заблокированные телеканалы — ред.) стали Медведчуку недоступны. Благодаря этому, по заверениям Зеленского, Украина не будет получать дополнительных пророссийских ударов по своей государственности.

Владимир Зеленский утверждает, что схожая судьба ждет и остальных украинских олигархов. По словам президента, бороться с их "узурпацией" будут до тех пор, пока не превратят таких личностей в "просто крупных бизнесменов".

Политик также добавил, что такие изменения помогут Украине стать более конкурентной страной на мировой политической арене. Именно поэтому, говорит Зеленский, власть активно работает над проектом закона, который будет прописывать большинство тонкостей деолигархизации.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, будет развиваться ситуация с судебным разбирательством над Медведчуком в обозримом будущем.

Также на портале мы рассказывали о подробностях вероятной личной встречи американского и украинского президентов. Больше деталей — в нашем материале.

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