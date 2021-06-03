Законопроект Зеленского: реальная борьба с олигархами или имитация деятельности власти

В Верховной Раде 2 июня зарегистрирован как неотложный президентский законопроект №5599 о борьбе с олигархами. Текст появился лишь сегодня, на его анализ нужно определенное время.

Законопроект о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Пока же "Комментарии" поинтересовались мнением экспертов о самой идее президента "промаркировать" олигархов, а также тем – это очередная имитация деятельности или Зеленский, действительно, ступил на "тропу войны"?

Интересно будет посмотреть, как закон будет действовать в отношении олигархов, которые представляют в Украине интересы условного "Запада"

Политический эксперт Денис Гороховский подчеркивает, что сложно анализировать его и делать какие-то прогнозы, не зная, в каком виде закон о борьбе с олигархами будет по итогу проголосован. Ведь даже после первого чтения проекты претерпевают нередко колоссальные изменения.

"Если судить по первой версии законопроекта, то можно предположить, что в лучшем случае он окажется профанацией, в худшем – инструментом борьбы с политическими конкурентами. Кроме того, отдельные позиции законопроекта – например, запрет олигархам избираться в органы власти – напрямую противоречат Конституции Украины. Есть ли сегодня у власти ресурс для внесения соответствующих изменений в Конституцию? Сильно сомневаюсь", — размышляет политэксперт.

По его мнению, интересно будет посмотреть, как закон будет действовать в отношении олигархов, которые представляют в Украине интересы условного "Запада".

"Например, Томаш Фиала, который по ряду критериев попадает под определение "олигарх", имеет свой пул СМИ (Украинская правда, НВ), официально имеет более 100 млн долларов, а также оказывает прямое влияние на политическую партию, представленную в парламенте. Будут ли применены к нему какие-то санкции? Будет ли власть требовать от него, например, продать СМИ? Ведь закон не предусматривает "своих" и "чужих", "хороших" и "плохих" олигархов. Но это в теории. На практике может получиться совершенно иначе", — резюмирует Денис Гороховский.

Президент готовит мощный инструмент перераспределения собственности в стране

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что мы видим не имитацию, а весьма серьезный законопроект. Который доказывает, что нельзя недооценивать Зеленского.

"Фактически, если он протащит этот закон, то получит влияние и власть, о которых могли только мечтать Кучма и Янукович. И правильнее было бы называть это не "законом об олигархах" (полное название, кстати — "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)"), а "Закон о том, как мне избраться на второй срок и зачистить политическое поле в стране, чтобы не было альтернативы". Потому что под указанные критерии можно подвести не десяток, а сотни представителей крупного капитала. И перераспределить в свою пользу их медийные и прочие ресурсы", — отмечает Тарас Загородний.

По его мнению, такого рода инициативами "подвешивают" огромное количество представителей крупного бизнеса, включая региональные элиты. А намерение определять "олигарх – не олигарх" через подконтрольное президенту СНБО делает власть главы государства и вовсе безраздельной.

"Если протащат предложение, чтобы те, кого назовут олигархами, сдавали е-декларации, это будет то еще шоу. Представляете себе декларацию Ахметова? Учитывая размеры его бизнеса, там минимум год придется аудит проводить, чтобы все учесть. И то учтут далеко не всё. И какие штрафы? Какие договорняки? В общем, президент готовит мощный инструмент перераспределения собственности в стране. По сути, Зеленский реализовывает то, что не смог организовать сын Виктора Януковича – Александр (Саша Стоматолог), который со своей командой устроил большой передел в Украине. Вот и группа "квартала", войдя во власть и во вкус, оперилась – и задумала более мощное перераспределение", — считает эксперт.

По его мнению, запрет олигархам финансировать партии, на практике означает зачистку всего политического поля. И главный удар тут, по мнению Тараса Загороднего, наносят по Петру Порошенко.

"Думаю, многие готовы будут платить дань, чтобы не попасть в список олигархов. Таким образом можно доить кого угодно и сколько угодно, — подчеркивает Тарас Загородний. – Это, конечно, никакая не борьба с олигархами. Но я впечатлен тем, как Зеленский и Ко взялись за дело во имя второго срока".

Ранее портал "Комментарии" писал, что изменит закон о деолигархизации.









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