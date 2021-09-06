«В добровольно-принудительном формате»: Разумков анонсировал серию отставок в правительстве

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге заявил, что он не исключает кадровые чистки в правительстве на старте нового политического сезона. В частности, спикер парламента отметил, что не все министры могут уйти по собственному желанию. Не исключено, что некоторые министры вынуждены будут отказаться от своих портфелей в "добровольно-принудительном формате". Как передает издание "Комментарии", об пишет "РБК-Украина", цитируя Дмитрия Разумкова.

Дмитрий Разумков Фото: УНИАН

Глава Верховной Рады подтвердил информацию о том, что к ряду министров накопилось немало вопросов и по ним стоит вопрос очень жестко. Исправить ситуацию может только увольнение и назначение новых исполнителей. Разумков даже добавил, что к некоторым министрам есть вопросы у него лично, но фамилии пока что называть посчитал нецелесообразным.

Намекая, что не все министры готовы к своему увольнению, Дмитрий Разумков отметил, что некоторым членам Кабмина придется покидать свои рабочие места в "добровольно-принудительном формате".

Приоткрыв карты Разумков отметил, что первые кадровые ротации украинцы уже смогут увидеть после первой пленарной недели шестой сессии парламента.

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