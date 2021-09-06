«Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии»: Разумков «разбил» идею Арестовича о переименовании Украины

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков разбил в пух и прах идею советника главы Офиса президента, спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича о том, чтобы дать Украине двойное название "Украина-Русь". Как передает издание "Комментарии", своими откровениями глава парламента поделился во время общения с журналистами перед стартом работы парламента, который завтра выходит из летних каникул, пишет "Левый Берег".

Дмитрий Разумков опроверг возможность переименования Украины Фото: УНИАН

Дмитрий Разумков, рассуждая об идее Алексея Арестовича о переименовании Украины отметил, никто не спорит с тем, что Украине нужны новшества, но вот что касается изменения названия страны, то это точно неверный ход. Разумков отметил, сегодня есть одно название нашего государства – Украина и это название кажется приемлемым 99% гражданам нашей страны. Поэтому нет никакого резона эту тему выносить на обсуждение. Лучше подумать о том, как провести ряд нужных реформ в нашей стране.

Глава Верховной Рады отметил, что подымать хайп на таких вещах, как название Украины не есть правильным, это не государственническая позиция.

"Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии", — резюмировал Разумков.

Читайте на портале "Комментарии" — спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что к его идее о переименовании Украины в "Украину-Русь" отнеслись с интересом в Офисе президента и даже задумались о возможном изменении. В подтверждение своих слов Арестович предложил обратить внимание на публичные выступления президента Зеленского, где часто звучит именно такое название, как он говорил – "Украина-Русь". При этом Арестович не стал отвечать на вопрос относительно того, как президент относиться к возможной смене названия.

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