logo
Русский Українська

BTC/USD

52105.88

ETH/USD

3954.21

LTC/USD

229.71

USD/UAH

26.93

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Стефанчук прокомментировал слухи о том, что он вскоре может занять пост Разумкова
commentss НОВОСТИ Все новости

Стефанчук прокомментировал слухи о том, что он вскоре может занять пост Разумкова

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информацию о якобы желании президента видеть его на посту председателя парламента распространяет тот, кто в ней заинтересован, и что после этого с него сняли некоторые полномочия

сегодня, 13:45
Автор:

Кравцев Сергей

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что слухи о том, что он может занять пост Дмитрия Разумкова просто так не появились бы, а, значит, они кому-то очень и очень нужны. Стефанчук уверяет, что не претендует занимать кресло шефа и говорит об отсутствии конфликта со спикером Рады, хоть и не отрицает, что после того, как слухи начали распространяться, у него отобрали часть полномочий. Как передает издание "Комментарии", об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью порталу "РБК-Украина".

Стефанчук прокомментировал слухи о том, что он вскоре может занять пост Разумкова

Руслан Стефанчук Фото: Liga.net

По словам Стефанчука, если информация о том, что Зеленский видит его на посту спикера парламента так стремительно начала появляться из непонятных телеграмм-каналов, значит кому-то это очень нужно. Кто именно стоит за таким распространением Стефанчук даже не догадывается. 

Сам Стефанчук уверяет, что его более чем устраивает и должность, и те обязанности, которые он выполняет, как первый заместитель главы Верховной Рады. Руслан Стефанчук также отметил, что появление нехороших слухов никак не повлияли на его отношения с Разумковым, они не изменились ни в какую сторону. Вот только, что касается работы, то все же произошли небольшие изменения. Часть полномочий аппарат Верховной Рады у него отобрал, причем сделал это по непонятным для него причинам. В частности, отмечает вице-спикер, больше в ленте ТОП-новостей на сайте Верховной Раде он не фигурирует, независимо от статуса мероприятия, в котором он принимает участие. К тому же, единственные совещания, на которые его приглашают, это аппаратки по понедельникам. Любые другие внутренние совещания приходят без его участия.

Также читайте на портале "Комментарии" — Стефанчук рассказал, есть ли конфликт между Зеленским и Разумковым.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/ruslan-stefanchuk-konstitutsiya-potrebuet-1630746678.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=06.09stephanchuk&fbclid=IwAR3tVntSK8b6qhRvwGFnt_pT63oj3cz7xG7r66G38ox5MviyZ7aP3wUsQnM
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ