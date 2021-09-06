Стефанчук прокомментировал слухи о том, что он вскоре может занять пост Разумкова

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что слухи о том, что он может занять пост Дмитрия Разумкова просто так не появились бы, а, значит, они кому-то очень и очень нужны. Стефанчук уверяет, что не претендует занимать кресло шефа и говорит об отсутствии конфликта со спикером Рады, хоть и не отрицает, что после того, как слухи начали распространяться, у него отобрали часть полномочий. Как передает издание "Комментарии", об этом Руслан Стефанчук рассказал в интервью порталу "РБК-Украина".

Руслан Стефанчук Фото: Liga.net

По словам Стефанчука, если информация о том, что Зеленский видит его на посту спикера парламента так стремительно начала появляться из непонятных телеграмм-каналов, значит кому-то это очень нужно. Кто именно стоит за таким распространением Стефанчук даже не догадывается.

Сам Стефанчук уверяет, что его более чем устраивает и должность, и те обязанности, которые он выполняет, как первый заместитель главы Верховной Рады. Руслан Стефанчук также отметил, что появление нехороших слухов никак не повлияли на его отношения с Разумковым, они не изменились ни в какую сторону. Вот только, что касается работы, то все же произошли небольшие изменения. Часть полномочий аппарат Верховной Рады у него отобрал, причем сделал это по непонятным для него причинам. В частности, отмечает вице-спикер, больше в ленте ТОП-новостей на сайте Верховной Раде он не фигурирует, независимо от статуса мероприятия, в котором он принимает участие. К тому же, единственные совещания, на которые его приглашают, это аппаратки по понедельникам. Любые другие внутренние совещания приходят без его участия.

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