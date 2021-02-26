У Зеленского отреагировали на публикацию разговора Медведчука и Суркова

В правящей партии "Слуга народа" прокомментировали публикацию аудиозаписей, на которых якобы разговаривают действующий народный депутат Виктор Медведчук и тогдашний помощник президента России Владислав Сурков. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает издание "Интерфакс-Украина".

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По словам Корниенко, необходимо создать временную следственную комиссию в парламенте, которая будет расследовать возможные переговоры Виктора Медведчука и Владислава Суркова, где они якобы обсуждают поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Политик отметил, что правоохранители должны дать публикации соответствующую правовую оценку. Он заявил, что по факту публикации должно быть открыто уголовное производство. Корниенко сказал, что данные нужно присоединить к другим делам о госизмене.

Он сказал, что следственная комиссия в Верховной Раде должна будет рассмотреть факты сотрудничества бывшей власти с Россией при посредничестве Виктора Медведчука.

На опубликованных записях Медведчук и Сурков якобы обсуждают поставки электричества в оккупированный Крым и обмен пленными с боевиками на Донбассе в конце 2014 года.

Человек с голосом Медведчука говорит, что президент Порошенко предложил ему принять участие в обмене пленными, а саму идею якобы одобрил президент России Владимир Путин.

Владислава Суркова называют архитектором войны на Донбассе и главным автором плана "Новороссия", который предусматривает развал Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд обязал закрыть российские каналы в Telegram,

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