"Легитимный", "Резидент" и другие: суд обязал закрыть российские Telegram-каналы

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Гриниченко Дима
В Харькове суд поставил обязать украинские интернет-провайдеры закрыть Тelegram-каналы, который СБУ обвиняет в работе на российские спецслужбы. Такое решение принял районный Киевский суд Харькова. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации.
Фото: Google
Суд принял данное решение 23 февраля, а уже 24 февраля Служба безопасности Украины направила соответствующее обращение в Национальную комиссию.
Решением предполагается арестовать данные Telegram-каналов "Легитимный", "Резидент", "Сплетница" и "Картель" и закрыть к ним доступ для украинских пользователей.
Постановление подлежит немедленному исполнению после его объявления. Способы блокировки в пресс-службе Национальной комиссии не уточнили. По состоянию на 25 февраля каналы продолжают функционировать.
Справка: стоит напомнить, что 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против народного депутата Тараса Козака и его активов, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственников каналов называют нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.
Владимир Зеленский заявил, что каналы финансировали из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в Европейский союз и НАТО.
Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и назвал их рупорами российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил санкциями всем каналам, которые ведут антиукраинскую деятельность.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ задержала эксперта с телеканалов Медведчука по обвинения в государственной измене.
Читайте также о контактах между Зеленским и Байденом.
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Новости
Ирина
25 февраля 2021, 17:21
Интересно и сколько в итоге на это выделят денег ?? Пока мы тут за тарифы боремся https://kosatka.media/category/gaz/news/naftogaz-obnarodoval-cenu-na-gaz-v-marte-dlya-svoih-klientov Источник: https://politics.comments.ua/news/foreign-policy/legitimnyy-rezident-i-drugie-sud-obyazal-zakryt-rossiyskie-telegram-kanaly-672590.html