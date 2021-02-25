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Кравчук рассказал, почему Россия не открывает пункты пропуска на Донбассе

Глава украинской делегации в ТКГ назвал главную причину

сегодня, 14:30
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, почему Россия и боевики блокируют открытие пунктов пропуска в Счастье и Золотом Луганской области. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом", который вещает на оккупированные территории.

Кравчук рассказал, почему Россия не открывает пункты пропуска на Донбассе

Фото: ТКГ

По его словам, оккупанты постоянно ищут новые причины для того, чтобы блокировать открытие пунктов пропуска на Донбассе, а делают они то для настраивания людей против Украины.

Он отметил, что наша сторона по обещанию предоставила автобусы для того, чтобы перевозить людей через линию фронта на Донбассе. 24 февраля они стояли возле пунктов пропуска в Счастье и Золотом и были готовы начали движение. Несмотря на это, боевики снова отказались открывать пункты пропуска.

Кравчук заявил, что Украина выполнила все требования россиян в ТКГ, многие из которых были надуманными. Он отметил, что Украина шла на уступки и договоренности для того, чтобы открыть пункты пропуска, однако это ни к чем не привело.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. Он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму, который дважды был главой делегации с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020.

На должности главы делегации Кравчук успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который предусматривал проведение выборов на оккупированных территориях в марте 2021 года и выведение всех иностранных войск. Это предложение было отвергнуто россиянами. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, для чего Россия раздает паспорта на оккупированном Донбассе. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=66&v=GcRkP-FDHmA&feature=emb_logo
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