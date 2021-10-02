Трускавецкий путч: "Слуги народа" собрали 150 подписей за отставку Разумкова

На данный момент стоит 150 нардепов расписались под требованием отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Украины. На ответ журналистам в Трускавце от нардепа фракции "Слуга народа" Алексея Устенко, ссылается издание "Цензор нет".

Дмитрий Разумков, фото с открытых источников

Устенко говорит, свою подпись поставил почти сразу.

"Я был сорок девятый. Но уже более 150 подписей. Этот процесс скоро закончится", — сообщил Дмитрий Устенко.

Утром нардепка от фракции "Слуга народа" Юлия Палий сообщила журналистам, что сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова начат. В это же время на собрании фракции присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Первым, слух о сборе подписей, сообщил в своем Telegram-канале Сергей Лещенко.

Ранее портал "Комментарии" проинформировал, что Разумков рассказал, почему его не позвали на заседание фракции в Трускавце. Он заявил, что не имеет никаких конфликтов с партией и не нарушил никаких принципов.

Арахамия считает, что отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициирована через "маленькие мелочи, о которых стыдно говорить". Организатор отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, думает, что возглавлять парламент должен человек, который полностью поддерживает то направление, которое ведет правящая партия "Слуга народа". Ведь именно от этой партии и был выбран человек на эту высокую должность. Если же человек перестает соответствовать этому движению, то он должен быть снят. Давид Арахамия говорит, что вся Украина хорошо наблюдала недопонимания между монобольшинством и спикером Разумковым, которые возникли по закону об олигархах. Сначала были разногласия по поводу Венецианской комиссии, а дальше недопонимания стали всеукраинским достоянием. Далее началась "холодная регламентная война". Произошли некоторые факты, которые не хотелось бы представлять перед общественностью, но это произошло.

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