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Тимошенко прокомментировала свою переписку с Ермаком в Раде

Она сказала, что будет использовать все возможности

сегодня, 11:53
Автор:

Гриниченко Дима

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала свою переписку с главой Офиса Президента Андреем Ермаком, которую зафиксировали фотокорреспонденты в Верховной Раде 26 января. Политик заявила, что будет пользоваться всеми возможностями, чтобы убедить власть изменить стратегию. Об этом она рассказала на брифинге в кулуарах Парламента, передает издание "Цензор".

Тимошенко прокомментировала свою переписку с Ермаком в Раде

Юлия Тимошенко. Фото: ba.org.ua

Во время брифинга в Верховной Раде Тимошенко задали вопрос о том, какие у неё отношения с главой ОП Андреем Ермаком. На это она ответила, что она как лидер фракции оппозиции будет прилагать все усилия, чтобы переубедить властных чиновников работать на благо страны.

Она отметила, что будет пользоваться всеми возможностями, чтобы убедить чиновников во власти изменить стратегию развития страны, которая, по словам Тимошенко, ведет Украину к бедности и отдает её на откуп международным спекулянтам.

Фактически, Юлия Владимировна подтвердила свою вчерашнюю переписку с Ермаком, и сказала, что для достижения целей она будет общаться со всеми, в том числе — и с высшими чиновниками.

26 января фотокорреспонденты в Раде зафиксировали переписку Юлии Тимошенко и Андрея Ермака, где она сообщила ему, что вернулась в Киев и пригласила в гости в ближайшее время.

Также из переписки ясно, что они обсуждали день рождения Президента Украины Владимира Зеленского.

Фотографы зафиксировали сообщение Тимошенко о том, что она говорила с вице-спикером Рады Стефанчуком и "готова обсуждать".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что 25 января Тимошенко пришла в Раду в новом образе.

Также читайте о том, как Тимошенко шантажирует Зеленского.


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Источник: https://censor.net/ru/news/3244322/timoshenko_o_perepiske_s_ermakom_budu_ispolzovat_vse_vozmojnosti_chtoby_ubedit_vlast_pomenyat_strategiyu
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