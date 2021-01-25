Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж (Фото)

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Гриниченко Дима
Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и пришла в Верховную Раду в новом образе. Политик сменила прическу, цвет волос и была без очков. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания согласительного совета украинского Парламента 25 января.
Юлия Тимошенко. Фото: Global Look Press
Юлия Владимировна пришла на согласительный совет Верховной Рады с новой завивкой волос и обновленным цветом.
Отдельного внимания заслуживает то, что 60-летняя Тимошенко впервые за долгое время появилась на публике без очков.
На самом согласительном совете Тимошенко заявила, что в Украине не существует рынка газа и призвала власть перестать обманывать людей и манипулировать тарифами.
Юлия Тимошенко является народным депутатом Украины с 1997 года, она работала в парламенте до 2007 года, а также с 2014 по настоящее время.
Также Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с декабря 2007 года по март 2010.
В годы президентства Виктора Януковича в отношении Тимошенко открыли ряд уголовных дел, а в октябре 2011 года её приговорили к 7 годам тюремного заключения из-за превышения властных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.
В Парламентской ассамблее Совета Европы признавали Тимошенко политической узницей.
После победы Революции Достоинства и бегства Януковича в феврале 2014 года Тимошенко была освобождена из-под стражи.
Тимошенко трижды выдвигалась на пост Президента Украины в 2010, 2014 и 2019 году.
Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что Тимошенко в третий раз стала бабушкой.
Также смотрите, как менялся образ Тимошенко за время её политической карьеры.
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