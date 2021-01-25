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Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж (Фото)

Тимошенко появилась в Раде в новом образе

сегодня, 12:35
Автор:

Гриниченко Дима

Нардеп и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж и пришла в Верховную Раду в новом образе. Политик сменила прическу, цвет волос и была без очков. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания согласительного совета украинского Парламента 25 января.

Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж (Фото)

Юлия Тимошенко. Фото: Global Look Press

Юлия Владимировна пришла на согласительный совет Верховной Рады с новой завивкой волос и обновленным цветом. 

Отдельного внимания заслуживает то, что 60-летняя Тимошенко впервые  за долгое время появилась на публике без очков. 

Юлия Тимошенко кардинально сменила имидж (Фото) - фото 2

На самом согласительном совете Тимошенко заявила, что в Украине не существует рынка газа и призвала власть перестать обманывать людей и манипулировать тарифами. 

Юлия Тимошенко является народным депутатом Украины с 1997 года, она работала в парламенте до 2007 года, а также с 2014 по настоящее время.

Также Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины с декабря 2007 года по март 2010.

В годы президентства Виктора Януковича в отношении Тимошенко открыли ряд уголовных дел, а в октябре 2011 года её приговорили к 7 годам тюремного заключения из-за превышения властных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в январе 2009 года.

В Парламентской ассамблее Совета Европы признавали Тимошенко политической узницей.

После победы Революции Достоинства и бегства Януковича в феврале 2014 года Тимошенко была освобождена из-под стражи.

Тимошенко трижды выдвигалась на пост Президента Украины в 2010, 2014 и 2019 году. 

Напомним, что ранее "Комментарии" сообщали о том, что Тимошенко в третий раз стала бабушкой.

Также смотрите, как менялся образ Тимошенко за время её политической карьеры.



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