Тимошенко через Слюз шантажирует Зеленского - СМИ

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Владимир Лавский
За три дня до Нового года глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз отказывается проводить платежи, необходимые для завершения проектов "Большого строительства" Владимира Зеленского и целого ряда других инфраструктурных программ. Об этом пишет издание "Дело".
По данным журналистов, несмотря на привлечение Минфином значительных объемов ликвидности в декабре, а также почти 100%-е выполнение планов по наполнению бюджета, финансирование расходов тормозится. Не исключено, что по политическим причинам.
Слюз называют креатурой Юлии Тимошенко.
В октябре СМИ уже писали о том, как Слюз отказывалась финансировать проекты "Большого строительства", переведя их исключительно в "ручной" режим непосредственно перед местными выборами.
Тогда, по мнению некоторых участников рынка, Татьяна Слюз могла пойти на такой шаг несмотря на то, что в канун зимнего сезона блокирование платежей могло привести к замораживанию объектов, а также дополнительным расходам денег налогоплательщиков в 2021 году в связи с необходимостью ремонтировать повреждения, нанесенные холодом не готовой к эксплуатации дороге.
СМИ писали, что такая "диверсия" со стороны Слюз, которая является креатурой лично главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко и находится на своей должности с 2014 года — могла быть попыткой подорвать доверие к Зеленскому перед выборами. Однако после публичной огласки проблему удалось решить и платежи были разблокированы.
Издание напоминает, что Татьяна Слюз с определенными перерывами возглавляет Госказначейство с 2007 года, а в 2008-2009 гг. бывшая тогда премьер-министром Юлия Тимошенко поручала ведомству Слюз использовать деньги областных и городских бюджетов на общегосударственные нужды. В результате города на месяцы оставались без возможности выплачивать зарплаты и социальные пособия, платить за коммунальные услуги.
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