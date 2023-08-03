Стефанчук уже не хочет выборов во время войны: что теперь говорит спикер ВР

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Кравцев Сергей
Выборы народных депутатов Верховной Рады могут состояться только после окончания войны. Но для их проведения нужны изменения в законодательство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Liga" сделал глава Верховой рады Руслан Стефанчук.
Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады
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Он уточнил, что во многом от Верховной Рады действующего созыва зависит то, какими будут следующие выборы. Все дело в том, отметил, спикер, что в Конституции Украины прописана возможность проведения только очередных и внеочередных выборов. С таким понятием, как послеочередные выборы ранее украинцы не стыкались, следовательно, ничего такого в Конституции не прописано. Также есть ряд других законодательных нюансов. Парламентариям нужно будет принять ряд решений, чтобы в итоге выйти из "юридической путаницы".
Глава Верховной Рады отметил, что проводить будь то местные или всеукраинские выборы во время военного положения невозможно.
Интересно, что неделю ранее Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона заявил, что в Украине в скором времени будет актуален вопрос проведения выборов во время войны. По его словам, такую возможность не запрещает Конституция. Тогда эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали, о чем говорит это заявление? Действительно ли власть может решиться на выборы в условиях войны?
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