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Стефанчук уже не хочет выборов во время войны: что теперь говорит спикер ВР

Стефанчук анонсировал изменения в законодательство для выборов после войны

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Выборы народных депутатов Верховной Рады могут состояться только после окончания войны. Но для их проведения нужны изменения в законодательство. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Liga" сделал глава Верховой рады Руслан Стефанчук.

Стефанчук уже не хочет выборов во время войны: что теперь говорит спикер ВР

Руслан Стефанчук. Фото: сайт Верховной Рады

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "Думаете ли вы о следующих выборах?" Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уже действительно нужны будут изменения в законодательство", — заявил Руслан Стефанчук.


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Он уточнил, что во многом от Верховной Рады действующего созыва зависит то, какими будут следующие выборы. Все дело в том, отметил, спикер, что в Конституции Украины прописана возможность проведения только очередных и внеочередных выборов. С таким понятием, как послеочередные выборы ранее украинцы не стыкались, следовательно, ничего такого в Конституции не прописано. Также есть ряд других законодательных нюансов. Парламентариям нужно будет принять ряд решений, чтобы в итоге выйти из "юридической путаницы".

Глава Верховной Рады отметил, что проводить будь то местные или всеукраинские выборы во время военного положения невозможно.

Интересно, что неделю ранее Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона заявил, что в Украине в скором времени будет актуален вопрос проведения выборов во время войны. По его словам, такую возможность не запрещает Конституция. Тогда эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию проанализировали, о чем говорит это заявление? Действительно ли власть может решиться на выборы в условиях войны?

Читайте также на портале "Комментарии" — в СНБО высказались о проведении выборов во время войны.




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Источник: https://news.liga.net/politics/news/stefanchuk-rada-doljna-poyasnit-kakie-vybory-budut-posle-voyny-seychas-oni-opasny
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