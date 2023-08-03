В СНБО высказались о проведении выборов во время войны

Пока на территории Украины продолжается полномасштабная война говорить о демократический выборах невозможно по одной простой причине – огромное количество военных не смогут проголосовать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Выборы. Фото: из открытых источников

"Я не понимаю, как во время войны можно проводить выборы. Имейте в виду, люди, которые в окопах, какие на линии фронта, как этих людей собираются к выборам привлечь? Вы собираетесь без людей в "пикселе" провести выборы?", – высказался Алексей Данилов.

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Он призвал политиков осторожно подходить к такой теме, как выборы, пока Украина в войне. Во-первых, считает Алексей Данилов, нужно максимально учитывать мнение украинцев по тем или иным вопросам. Во-вторых, понимать, что пока продолжается война, огромное количество наших соотечественников находятся на фронте, в окопах, они физически не смогут проголосовать.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире общенационального телемарафона заявил, что в Украине в скором времени будет актуален вопрос проведения выборов во время войны. По его словам, такую возможность не запрещает Конституция. О чем говорит это заявление? Действительно ли власть может решиться на выборы в условиях войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — если в Украине завершатся военные действия, будет отменено военное положение, наступит мир, то тогда ничего не будет мешать проведению очередных демократических выборов. Об этом в интервью "BBC" заявил президент Украины Владимир Зеленский.



