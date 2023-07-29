Действительно ли власти готовятся к выборам – о чем говорит заявление Стефанчука

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона заявил, что в Украине в скором времени будет актуален вопрос проведения выборов во время войны. По его словам, такую возможность не запрещает Конституция. О чем говорит это заявление? Действительно ли власть может решиться на выборы в условиях войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Руслан Стефанчук. Фото: из открытых источников

Ранее представители власти заявляли о невозможности выборов во время военного положения, теперь же позиция изменилась

Нардеп VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей Александр Доний подчеркивает, что власти радикально изменили позицию по выборам.

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"Председатель ВР Стефанчук фактически сделал заявление о возможности выборов во время действия военного положения. По крайней мере, по словам Стефанчука, запрета на проведение выборов во время действия военного положения нет в Конституции, а это – Основной закон, изменения в который вносятся по длительной процедуре и только в мирное время. Он также отметил, что упоминание о невозможности выборов во время военного положения есть только в законе о порядке введения военного положения. Из этого заявления следует, что для внесения изменений в такой закон достаточно простого большинства – 226 голосов. А у власти такое большинство есть в ВР", – напоминает эксперт.

Он акцентирует, что ранее представители власти (включая Стефанчука) заявляли о невозможности выборов во время военного положения. Об этом говорил также президент Украины Владимир Зеленский, а совсем в жесткой манере – секретарь СНБО Данилов.

"В то же время председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы – Тини Кокс – четко заявлял о необходимости проведения выборов в Украине в оговоренные Конституцией сроки, "даже, если выборы не будут идеальными". Произошла коррекция позиции украинской власти, считает Александр Доний. – И это правильная коррекция. Потому что война может продолжаться годами, а демократию в стране следует сохранить. А демократия предполагает, в частности, и избирательный процесс. Фашистская Россия своими ударами не должна перечеркнуть наличие демократии в Украине".

По мнению экс-нардепа, организовать избирательный процесс будет не так легко, потому что речь идет о безопасности украинских граждан, особенно в прифронтовой зоне, о физическом отсутствии миллионов граждан по месту постоянной регистрации (нахождение в другой местности в Украине, или вообще за рубежом).

"Тем не менее это чисто технологические вопросы, которые можно будет решать, если поставить такие задачи, – отмечает Александр Доний. – Сегодняшним заявлением Стефанчука власти засвидетельствовали, что они, как минимум, начинают дискуссию по этому поводу, как максимум – дают старт возобновлению избирательных процессов".

Заявление Стефанчука можно трактовать как дополнительный элемент стимулирования нынешних депутатов к поддержке президентских инициатив, укреплению стройности их рядов

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание, что в последнее время стройность рядов правящей партии (фракции) "Слуга народа" явно была нарушена.

"В частности, очередным яблоком раздора стало снятие министра культуры и информационной политики – Ткаченко. Уволить его в конце концов уволили, но этот вопрос снова проявил негомогенность (неоднородность) внутри правящей силы, сложность сбора голосов. Соответственно, нынешнее заявление Стефанчука можно трактовать как дополнительный элемент стимулирования нынешних депутатов к поддержке президентских инициатив, укреплению стройности их рядов", – считает эксперт.

Ведь, объясняет он, значительная часть депутатского корпуса, прежде всего представители "Слуги народа" прекрасно понимают, что в парламент следующего созыва они не проходят.

"Так что это заявление сделано скорее не с прицелом на проведение выборов во время военного положения, сколько именно для демонстрации депутатскому корпусу Офисом президента, что он способен разогнать действующий парламент", – констатирует Олег Саакян.

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