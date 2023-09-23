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Стефанчук рассказал, кого из нардепов лишили зарплаты

Пока таких депутатов пятеро, заявил спикер парламента в комментарии СМИ

23 сентября 2023, 23:54
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил список нардепов, у которых забрали зарплату за прогулы. Об этом сообщают "Комментарии".

Стефанчук рассказал, кого из нардепов лишили зарплаты

Стефанчук

В прогульщики аппарат парламента записал пятерых народных избранников и избранниц: Анжелика Лабунская ("Батькивщина"); Игорь Палица (депутатская группа "За майбутнє"); Степан Ивахов (депутатская группа "За майбутнє"); Федор Христенко (запрещенная партия ОПЗЖ); Сергей Шахов (депутаська група "Довіра").


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Как рассказал спикер, согласно требования регламента, он направляет им сообщения о необходимости являться на заседания Рады. Где они находятся сейчас, Руслан Стефанчук не уточнил.

Ранее стало известно, что с начала широкомасштабного вторжения десять нардепов находятся за границей — они лишены мандатов.

Тем временем, Зеленский провел неожиданную встречу в аэропорту. Глава украинского государства провел незапланированную встречу с главой африканской страны, в которой сейчас продолжается военный конфликт.

У Путина заявили при каких условиях готовы "поддерживать территориальную целостность" Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает целостность Украины, но есть нюанс.

А эксперты рассказали, чем завершился американо-канадский рейд Зеленского: что из важного могло остаться за кулисами. Украине нужно реалистично оценивать ситуацию во взаимоотношениях с союзниками, она не стоит на месте, динамично развивается. 

"Мы видим это по поведению Польши, у которой выборы в следующем месяце. Оказывает свое влияние избирательная ситуация и на США, хоть там выборы лишь в ноябре следующего года. Внутренняя борьба понижает возможности поддержки Украины. Нам выставляют новые требования. И в таких непростых условиях Зеленский с командой отправился в США", – поясняет эксперт.  
 



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