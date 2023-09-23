Итоги американо-канадского рейда Зеленского: что из важного могло остаться за кулисами

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США, оставившего неоднозначное впечатление, посетил Канаду. В ходе брифинга по результатам встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, украинский лидер сообщил, что мы получили новый пакет оборонной поддержки, что Канада присоединилась к подготовке наших пилотов для управления самолетами F-16, а ее компании примут участие в первом Форуме оборонных индустрий, который вскоре состоится в Украине. Что можно сказать об американо-канадском рейде Зеленского? Что могло остаться за кулисами? Какие ожидания оправдались, а какие – нет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

На контрасте со сложным визитом в США выглядело пребывание украинской делегации в Канаде

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко отмечает, что за более полутора лет полномасштабной войны общая ситуация, которая складывается во взаимоотношениях с нашими союзниками, видоизменяется. Время делает свое (усталость), к тому же, некоторые страны вступили или собираются вступить в предвыборный период, что накладывает свой отпечаток.

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у которой выборы в следующем месяце. Оказывает свое влияние избирательная ситуация и на США, хоть там выборы лишь в ноябре следующего года. Внутренняя борьба понижает возможности поддержки Украины. Нам выставляют новые требования. И в таких непростых условиях Зеленский с командой отправились в США", – поясняет эксперт. "Мы видим это по поведению Польши

Учитывая это, визит серьезно отличился от триумфального в декабре прошлого года. Сейчас, отмечает Игорь Романенко, президенту пришлось приложить немало усилий, отстаивая интересы Украины.

В итоге наша делегация работала с главами партий, с рядом конгрессменов. Да, в широком спектре, но не в столь теплой атмосфере, как было в прошлом году", – подчеркивает эксперт. "В Палате представителей уже большинство у республиканцев. И их лидер – Кевин Маккарти – занимал достаточно жесткую позицию касательно отчетности Украины за выделенную помощь. По результатам переговоров, вроде бы, заявил, что остался доволен. И это важно, потому что вскоре Конгресс будет приниматься новый бюджет, где запланированы 24 млрд долларов на поддержку нашей страны. И некоторые республиканцы выступают за значительное сокращение помощи. Кроме того, Маккартни не позволил Зеленскому выступить перед всем Конгрессом

Отдельно состоялась встреча с главой Пентагона, с президентом Байденом. И хорошо, что это были закрытые встречи, считает генерал. Есть понимание с обеих сторон, что многие вопросы, включая военные, нужно обсуждать именно в таком формате.

по истребителям F-16 (которые Штаты нам пока не предоставляют, это пока готовы делать лишь некоторые европейские страны). Но этого не произошло. Скорее всего, в закрытой части еще будет решаться вопрос о передаче нам небольшой партии ATACMS (и соответствующие новости уже просачиваются в прессу ), а также об ускорении обучения наших летчиков на F-16 (с возможной передачей нам этих самолетов и самими США)", – считает Игорь Романенко. "Предполагалось, что будут приняты решения по выделению столь нужных нам тактических ракетных комплексов ATACMS

По его мнению, есть определенные результаты по итогам этой поездки. Не столь быстрые и явные, как было раньше (когда сдвинулся с места вопрос с танками, с системами ПВО-ПРО). Что-то будет реализовываться постепенно. К сожалению, надежды на то, что прорыв произойдет в процессе визита Зеленского в США или сразу после, не оправдались, констатирует эксперт.

"На контрасте со сложным визитом в Штаты выглядело пребывание украинской делегации в Канаде. Тут был более яркий, теплый прием. Достигли результатов по предоставлению нам бронетехники, по ряду экономических моментов. Озвучены хорошие договоренности. Да и общечеловеческий прием – с политиками, чиновниками, представителями бизнеса – был в Канаде гораздо теплее, чем в США", – отмечет эксперт.

Игорь Романенко призывает реалистично оценивать ситуацию во взаимоотношениях с союзниками. Она не стоит на месте, динамично развивается. Как бы ни было сложно и тяжело, нам и с поляками, и с американцами (наши мощнейшие союзники) следует работать максимально дипломатично и эффективно. Добиваясь общих целей – победы над российским агрессором, констатирует генерал.

Одной из "закулисных" тем могла быть некая формула "мирного плана"

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким комментарием:

что не могло не отразиться на общем впечатлении от этой поездки. Наш президент выглядел напряженным и немного расстроенным. Судя по всему, основные вопросы касались коррупции и использования предоставляемой помощи. И хотя эти вопросы отчетливо не звучали в публичной плоскости, заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что целевое использование средств Украиной видно на поле боя, является подтверждением главной темы". "Визит президента Зеленского в США был омрачен дипломатическим скандалом с Польшей

По словам эксперта, коррупция — одна из самых явных проблем украинского государства. О ней забыли в первый год войны благодаря ошеломляющим результатам украинских сил обороны и мужеству украинского народа. Но сейчас она снова вернулась в повестку дня на фоне роста военной и экономической помощи Запада и отсутствия понимания, когда это всё закончится.

громкого ареста олигарха Коломойского и рядом менее громких дел. Однако Запад, судя по всему, не удовлетворился показательными акциями и требует системной работы с конкретными результатами", – отмечает Анна Малкина. "Украинская власть попыталась подготовиться к визиту Зеленского в США путем отставки токсичного руководства министерства обороны

Еще одной неудачей, по ее мнению, стало не включение в новый пакет военной помощи дальнобойных ракет ATACMS, на которые мы очень рассчитывали.

"Тут уже речь идет не о наших ошибках, а о том, что, судя по всему, мы и так хорошо справляемся на данном этапе войны. Хорошо справляемся, исходя из той логики, которую рисуют западные спецслужбы и "архитекторы" миропорядка, склонные к сдерживанию Украины на поле боя, чтобы ее ошеломительные успехи не подтолкнули президента Путина к отчаянному решению применить ядерное оружие. Потому что на самом деле никто не знает что делать, если оно будет применено, — поясняет политолог. – Украина же нашла решение отсутствию ракет. Этим решением стали дроны самых разных видов и модификаций, которые успешно используются на территории РФ, однако они не являются высокоточными и достаточно уязвимы для сил ПВО".

Анна Малкина не исключает, что одной из "закулисных" тем могла быть некая формула "мирного плана", которая потенциально могла устроить Россию. Несмотря на то, что президент Зеленский непоколебимо стоит на полностью правильной и логичной идее о выходе на границы 1991 года, нужно понимать, что давление по поводу других решений на него оказывается постоянно, акцентирует эксперт.

В некоторой степени это удалось: теплый прием в канадском парламенте, обещание существенной макроэкономической помощи, расширение санкционного списка, подготовка пилотов и присоединение к Форуму оборонных индустрий", – констатирует политолог. "Что касается Канады, то эта поездка была неанонсированной. Это может говорить о том, что визитом к премьеру Трюдо украинская власть хотела попытаться сгладить неоднозначное впечатление от визита в США

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