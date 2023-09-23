Зеленский провел неожиданную встречу в аэропорту

По дороге из Америки в Украину Владимир Зеленский посетил Ирландию, где в аэропорту Шеннон провел незапланированную встречу с главой Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил в своем телеграмм-канале Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского и руководства Судана

"Спасибо за последовательную поддержку Суданом суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Владимир Зеленский. По его словам, во время встречи были обсуждены "общие вызовы безопасности", а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией. Речь идет о Силах быстрого реагирования (RSF), опирающихся на помощь ПВК "Вагнер" в противостоянии с регулярной армией африканской страны.

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Как утверждают американские СМИ, за недавними ударами дронов по Силам быстрого реагирования могли стоять спецназовцы Украины.

Напомним, что во время своего выступления в ООН Владимир Зеленский подверг критике польское руководство из-за его позиции в зерновом кризисе между этим государством и Украиной. Президент Польши Дуда также отпустил колкость в адрес Украины. Встречи Зеленского с главой польского государства в стенах ООН не состоялось.

Не произошло ее и во время посещения Зеленским польского Люблина, "на пути в Украину". Здесь президент Украины "отметил... усилия граждан Польши, волонтеров, неравнодушных сердец".

"Благодарю всю Польшу за неоценимую поддержку и солидарность, которая помогает защищать свободу всей нашей Европы!" – заявил Владимир Зеленский.

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