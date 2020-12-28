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Спикер ВР считает зарплату нардепов недостаточной

Со слов Разумкова, он получает 38-42 тыс. гривен

сегодня, 21:00
Автор:

Дмитрий Симоненко

Спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно истребить исключительно с помощью привлечения к уголовной ответственности. 

Спикер ВР считает зарплату нардепов недостаточной

По его словам, его зарплата как председателя Верховной Рады составляет 38-42 тысяч. Он не уверен, что эта сумма достаточна для государственных служащих высокого уровня. При этом, когда в Украине работники медицинской сферы получают по 6 тысяч грн, требовать повышение зарплаты для народных депутатов политик считает нецелесообразным. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место группу народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. Соответствующее видео было опубликовано в средствах массовой информации и социальных сетях. В Парламенте народные депутаты от фракции "Слуга народа" и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий прямо во время работы Верховной Рады устроили фотосессию. Спикер обратился к ним с просьбой прекратить заниматься посторонними делами и начать работать. 
Кроме того, порталу стало известно о том, что Правительство Российской Федерации расширило список украинских политиков, против которых страна ввела экономические санкции. О таком решении свидетельствует соответствующее постановление правительства от 7 декабря 2020 года. Новым документом вносятся изменения в предыдущее постановление по реализации президентского указа, принятого осенью 2018 года. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/12/28/7278324/
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