Спикер ВР считает зарплату нардепов недостаточной

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Дмитрий Симоненко
Спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно истребить исключительно с помощью привлечения к уголовной ответственности.
По его словам, его зарплата как председателя Верховной Рады составляет 38-42 тысяч. Он не уверен, что эта сумма достаточна для государственных служащих высокого уровня. При этом, когда в Украине работники медицинской сферы получают по 6 тысяч грн, требовать повышение зарплаты для народных депутатов политик считает нецелесообразным.
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