Спикер ВР считает зарплату нардепов недостаточной

Спикер украинского правительства считает зарплату народных избранников невысокой. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что недостаточный уровень зарплат порождает коррупционные действия, которые можно истребить исключительно с помощью привлечения к уголовной ответственности.

По его словам, его зарплата как председателя Верховной Рады составляет 38-42 тысяч. Он не уверен, что эта сумма достаточна для государственных служащих высокого уровня. При этом, когда в Украине работники медицинской сферы получают по 6 тысяч грн, требовать повышение зарплаты для народных депутатов политик считает нецелесообразным.





Ранее "Комментарии" писали о том , что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил на место группу народных избранников, которые делали селфи во время очередной сессии парламента. Соответствующее видео было опубликовано в средствах массовой информации и социальных сетях. В Парламенте народные депутаты от фракции "Слуга народа" и глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий прямо во время работы Верховной Рады устроили фотосессию. Спикер обратился к ним с просьбой прекратить заниматься посторонними делами и начать работать.

Кроме того, порталу стало известно о том , что Правительство Российской Федерации расширило список украинских политиков, против которых страна ввела экономические санкции. О таком решении свидетельствует соответствующее постановление правительства от 7 декабря 2020 года. Новым документом вносятся изменения в предыдущее постановление по реализации президентского указа, принятого осенью 2018 года.





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