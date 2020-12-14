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Арахамия, Беленюк, Разумков: РФ расширила санкционный список украинских политиков

В новом санкционном список от России указано 849 имен

сегодня, 17:50
Автор:

Вечканова Елена

Правительство Российской Федерации расширило список украинских политиков, против которых страна ввела экономические санкции. О таком решении свидетельствует соответствующее постановление правительства от 7 декабря 2020 года.

Арахамия, Беленюк, Разумков: РФ расширила санкционный список украинских политиков

В новом санкционном списке РФ почти 900 имен украинских политиков. Фото из открытых источников

Новым документом вносятся изменения в предыдущее постановление по реализации президентского указа, принятого осенью 2018 года. Тогда российской властью было решено применить специальные экономические меры в связи с "недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" — в ответ на введение санкции украинской стороной. В РФ считают, что любые ограничения, введенные Украиной, нарушают международное право, что не помешало представителям московского политикума, в итоге, сделать то же самое.

Обновленный санкционный список состоит из имен 849 украинских политиков. Отныне к нежелательным в России особам зачислены председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, немало народных депутатов от этой политсилы — в частности, Жан Беленюк, Елизавета Богуцкая, Максим Бужанский, Андрей Герус и другие.

Еще раньше в список были внесены действующий министр внутренних дел Арсен Аваков, нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, бывший генпрокурор Юрий Луценко.

К лицам из "запрещенного" списка применяется ряд экономических ограничений. В частности, блокируются (замораживаются) безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории Российской Федерации. Также вводится запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

Введенные против украинских политиков санкции начали действовать с 11 декабря, после официального опубликования документа.

Ранее "Комментарии" сообщали причины, по которым Великобритания вводит санкции против России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии.

Также на портале можно найти информацию о подготовке санкций против украинских политиков в Беларуси.


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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012110045?index=0&rangeSize=1
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