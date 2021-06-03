Соврал в декларации — в тюрьму: нардеп рассказал, в чем минусы нового закона

В четверг, 3 июня, нардепами был поддержан проект закона №4651, который возвращает уголовную ответственность за указание неправдивых данных при декларировании. Парламентскому корреспонденту портала "Комментарии" Марии Гергелюк удалось узнать, почему некоторые депутаты недовольны содержанием такого важного документа.



Нардеп Ярослав Железняк о законе про ложь в декларациях. Фото из открытых источников

По мнению народного депутата от политсилы "Голос" Ярослава Железняка, поддержанный Радой законопроект был несколько изменен практически перед самим голосованием. Отдельные внесенные правки политик называет очень странными и искажающими логику.

"Например, мы этим законом принимаем то, что если вы соврали в декларации, не указав яхту или домик в Италии, вас за это должны посадить в тюрьму. Недавние правки не отменяют такого наказания, однако если не подать декларации вообще, то вам будет лишь штраф и "ай-ай-ай", — говорит нардеп.

По его мнению, подобные ситуации нельзя сравнивать, как и устанавливать за неподачу декларации настолько смехотворное наказание.

Вторая норма, которая не понравилась нардепу от "Голоса" касается родственников чиновников, которые заполняют декларации.

"Предположим, у вас есть жена или муж, чье имущество вы также должны внести в декларацию, — объясняет Железняк. — Однако если вы не хотите этого делать, даже если у вас на руках все данные, то вы можете просто сказать, что ваша супруга (супруг) отказались предоставлять нужную информацию. И это тоже проблема".

Таким образом депутат намекает на многие случаи, когда чиновники записывали дорогостоящую технику или недвижимость на ближайших родственников, "очищая" таким образом собственную декларацию.

В целом Ярослав Железняк считает, что законопроект №4651 дошел до нардепов в весьма "изуродованном" виде. При этом политик подчеркивает, что не проголосовать за него было нельзя, ведь он хотя бы частично возвращает уголовную ответственность за ложь в декларациях.

И это действительно так. Отметим, что если чиновники "солгут" в декларациях на сумму от 1,1 до 4,5 млн грн, они могут схлопотать штраф в размере 51-68 тысяч грн. Также за такое нарушение предусматривается наказание в виде общественных работ (150-240 часов) и ограничение свободы до двух лет.

Если не задекларировать сумму, превышающую 4,5 млн грн, вам светит штраф побольше (68-85 тысяч грн) и все те же общественные работы. Также есть ограничение свободы (до двух лет) или же её лишение (тоже до двух лет).

А вот за то, что вы "забудете" подать декларацию в срок, с вам потребуют либо штраф от 42,5 до 51 тысяч грн, либо отбыть 150-240 часов общественных работ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине наконец-то началась реальная работа над документом, который определяет понятие "олигарх". В чем суть законопроекта, можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы сообщали, как оценивает проект "антиолигархического" закона глава ВР Дмитрий Разумков.

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