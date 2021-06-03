Соврал в декларации — в тюрьму: нардеп рассказал, в чем минусы нового закона

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Вечканова Елена
В четверг, 3
июня, нардепами был поддержан проект закона №4651, который возвращает уголовную
ответственность за указание неправдивых данных при декларировании. Парламентскому
корреспонденту портала "Комментарии" Марии Гергелюк удалось узнать, почему
некоторые депутаты недовольны содержанием такого важного документа.
Нардеп Ярослав Железняк о законе про ложь в декларациях. Фото из открытых источников
По мнению народного
депутата от политсилы "Голос" Ярослава Железняка, поддержанный Радой
законопроект был несколько изменен практически перед самим голосованием.
Отдельные внесенные правки политик называет очень странными и искажающими
логику.
По его мнению,
подобные ситуации нельзя сравнивать, как и устанавливать за неподачу
декларации настолько смехотворное наказание.
Вторая норма,
которая не понравилась нардепу от "Голоса" касается родственников чиновников,
которые заполняют декларации.
Таким образом
депутат намекает на многие случаи, когда чиновники записывали дорогостоящую
технику или недвижимость на ближайших родственников, "очищая" таким образом
собственную декларацию.
В целом Ярослав
Железняк считает, что законопроект №4651 дошел до нардепов в весьма "изуродованном"
виде. При этом политик подчеркивает, что не проголосовать за него было нельзя,
ведь он хотя бы частично возвращает уголовную ответственность за ложь в
декларациях.
И это
действительно так. Отметим, что если чиновники "солгут" в декларациях на сумму
от 1,1 до 4,5 млн грн, они могут схлопотать штраф в размере 51-68
тысяч грн. Также за такое нарушение предусматривается наказание в виде
общественных работ (150-240 часов) и ограничение свободы до двух лет.
Если не задекларировать
сумму, превышающую 4,5 млн грн, вам светит штраф побольше (68-85 тысяч грн) и
все те же общественные работы. Также есть ограничение свободы (до двух лет) или
же её лишение (тоже до двух лет).
А вот за то, что
вы "забудете" подать декларацию в срок, с вам потребуют либо штраф от 42,5 до
51 тысяч грн, либо отбыть 150-240 часов общественных работ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Украине наконец-то началась реальная работа над документом, который определяет понятие "олигарх". В чем суть законопроекта, можете узнать в нашем материале.
Также на портале мы сообщали, как оценивает проект "антиолигархического" закона глава ВР Дмитрий Разумков.
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