"Слуга народа" потеряет еще одного нардепа: о ком идет речь

С большой долей вероятности нардеп Богдан Торохтий будет исключен из президентской фракции "Слуга народа". Парламентарий "прославился" своими скандальными действиями во время полномасштабной войны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение в Telegram главы фракции "Слуга народа" в парламенте Давида Арахамии.

Богдан Торохтий. Фото: из открытых источников

Лидер "Слуги народа" в ВР рассказал, что Торохтий продолжал получать из бюджета компенсацию на аренду жилья, пока его родственники покупали элитное жилье в Европе.

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Нардепу дали шанс реабилитироваться, предложив продать что-либо из своего элитного автопарка и передать вырученные средства на нужды украинской армии, но он не прислушался.

Поэтому, как подчеркнул глава фракции "СН", Торохтия фактически поставили перед фактом: вернуть полученные деньги в бюджет и сложить депутатский мандат.

"Я немедленно инициирую его исключение из фракции", — написал Давид Арахамия.

Отметим, ранее в ряде СМИ начала фигурировать скандальная информация о нардепе Богдане Торохтие, которые ранее ничем не прославился, но известным сделали его журналисты, обнаружив, что супруга политика Алина Левченко в 2022 году приобрела квартиру и помещение в курортном городе в Болгарии, а также стала хозяйкой квартиры и паркоместа в столице Украины.

Отметим, не так давно "Слуге народа" пришлось реагировать на не менее громкий скандал с еще одним народным избранником – Юрием Аристовым. Тогда в эксклюзивном интервью порталу "Комментарии" эксперты высказали свои мнения о происходящем.

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