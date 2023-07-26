logo

BTC/USD

29265.93

ETH/USD

1858.92

LTC/USD

89.70

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский отреагировал на скандал со «слугой народа» Аристовым, заговорив о предательстве
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский отреагировал на скандал со «слугой народа» Аристовым, заговорив о предательстве

Президент подчеркнул, что для любых государственных чиновников – это предательство государственных принципов, предательство интересов общества

сегодня, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Ни депутаты, ни судьи, ни военкомы или любые другие должностные лица, противопоставляющие себя государству, не могут надеяться на понимание и прощение в обществе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время видеообращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отреагировал на скандал со «слугой народа» Аристовым, заговорив о предательстве

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то там желаниях, а на защите государства и жизни.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"К сожалению, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для любых государственных чиновников это предательство государственных принципов, предательство интересов общества.

"Я хочу всех депутатов, чиновников и всех остальных на государственных должностях предупредить. Когда днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость", – сказал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — скандальный вояж "слуги народа" Аристова на Мальдивы: о чем говорит ситуация – что удивляет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1743991266025221/
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 07:42

Не країною займається, а днями шукає зброю - все що потрібно знати. Вождь пошукач, поки корупція росте. Поки Московія переналаштувала економіку. Великий Вирок Україні.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!