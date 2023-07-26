Зеленский отреагировал на скандал со «слугой народа» Аристовым, заговорив о предательстве

Ни депутаты, ни судьи, ни военкомы или любые другие должностные лица, противопоставляющие себя государству, не могут надеяться на понимание и прощение в обществе. Как передает портал "Комментарии", об этом во время видеообращения к украинцам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава государства отметил, миллионы украинцев, украинок день за днем, сутки за сутками максимально сосредоточены на одном. Не на себе, не на своих каких-то там желаниях, а на защите государства и жизни.

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"К сожалению, некоторым людям кажется, что война где-то там, где-то далеко от них. Будто купол Верховной Рады, или стены каких-то там кабинетов, или перечень каких-то полномочий могут закрыть от реальности. Никто не простит ни депутатам, ни судьям, ни "военкомам" или любым другим должностным лицам противопоставление себя государству. Кому-то там острова и курорты во время войны, кому-то там заработок в "военкомате", кому-то там взятки в судах", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что для любых государственных чиновников это предательство государственных принципов, предательство интересов общества.

"Я хочу всех депутатов, чиновников и всех остальных на государственных должностях предупредить. Когда днями ищешь оружие для государства, когда все внимание тому, чтобы была артиллерия, были ракеты, были дроны, когда постоянно видишь, постоянно чувствуешь, какую моральную силу получили для Украины наши воины, наши люди, которые делают все возможное и невозможное для победы и сохранения свободы, тогда любое внутреннее предательство, любой "пляж" или любое личное обогащение вместо интересов Украины вызывают по меньшей мере ярость. Ярость. Запомните это. Представьте, сколько миллионов сердец в Украине почувствовали такую же ярость", – сказал президент.

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