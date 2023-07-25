Вояж "слуги народа" Аристова на Мальдивы: о чем говорит скандал – что удивляет

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов был замечен в пятизвездочном отеле на Waldorf Astoria Maldives на Мальдивских островах во время полномасштабной войны в Украине и действия ограничения на выезд за границу. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уже заявил, что инициирует вопрос немедленного приостановления членства Аристова во фракции, запрашивает все командировочные документы, проверяет информацию – и в случае ее подтверждения, потребует немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата. Позже Арахамия опубликовал в своем телеграмм-канале заявление Аристова о сложении депутатских полномочий. Эксперты высказали изданию "Комментарии" свои мнения о происходящем.

Юрий Аристов. Фото: из открытых источников

То, что после такого скандала депутат пишет заявление о сложении с себя полномочий – более чем знаково

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает так:

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"В выезде депутатов за границу при общем запрете – ничего особенного нет. Депутаты – кровь от крови наших людей, они делают то же, что остальные. Просто народ, который попроще, пользуется несколько иными способами, чтобы временно (или не временно) выехать. Лазейки есть – и ими пользуется довольно много украинцев. Не у всех получается, но так делают".

Так что, констатирует эксперт, в факте выезда депутата за пределы Украины сенсации нет.

"Как и в том, куда поехал – в отпуск (хоть изначально пытались это подать как рабочую командировку), куда имел возможность. Может себе позволить. Была бы у кого-то из нас возможность смотаться в Египет или Турции – смотались бы. Но то, что нам это запрещено, а депутатам – можно, причем делают это они зачастую тайно, прикрываясь "рабочими командировками" — вызывает понятное раздражение. И ощущение несправедливости. Вокруг чего и разгорается скандал", – поясняет Андрей Еременко.

Но то, продолжает он, что после такого скандала депутат пишет заявление о сложении с себя полномочий – более чем знаково. И действительно важно. Ведь говорит о том, что мы таки меняемся.

"Еще лет пять назад, когда поднимался скандал вокруг тех или иных действий депутатов и членов правительства, те поясняли, что по закону у них – всё чисто. И нечего, мол, прикапываться… А сейчас мы видим заявление о сложении полномочий. Это позитив, – уверен эксперт. – Учитывая, что Аристов – списочник, в Раду, где и так уже значительно уменьшилось число нардепов, пройдет следующий "слуга" по списку из недошедших до парламента".

Тенденция последних полутора лет в структуре фракции большинства уже даже не удивляет

Политический аналитик Павел Нусс акцентирует, что в элитном 5-звездочном отеле на Мальдивах подтвердили, что Аристов действительно отдыхал там, но уже уехал. А стоимость проживания в отеле, между прочим, обходится в сумму 100 до 323 тыс. грн в сутки.

"Почти в каждой фракции, за исключением, разве что, "Европейской Солидарности", есть свои Аристовы. Вообще, тенденция последних полутора лет в структуре фракции большинства уже даже не удивляет, не раздражает, а четко указывает на тотальную коррупцию и безнаказанность представителей власти. При том, что эта самая власть активно продолжает преследовать представителей оппозиции, хотя та же ЕС – единственная фракция ВР 9 созыва, из которой никто не бежал ни на курорты, ни в миграцию. Которая не распалась на группы, как-то же монобольшинство, "Голос" или ОПЗЖ. Да и по количеству проведенных решений на одного члена фракции – депутаты ЕС чуть ли не наиболее влиятельные в Верховной Раде. Фракция, в которой только 27 депутатов, добилась больше, чем от нее можно было ожидать", – отмечает Павел Нусс.

Такое сравнение двух политсил, отмечает аналитик, вполне справедливо, особенно на фоне многократных фактов злоупотребления, незаконного обогащения или коррупции среди представителей "Слуги народа".

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