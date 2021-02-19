Скандальная взятка Юрченко: стало известно, на каком этапе расследование дело нардепа

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение продлить расследование уголовного производства в отношении Александра Юрченко — депутата, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Александр Юрченко - фото из открытых источников

По данным источника, ВАКСом удовлетворено ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о продлении сроков следствия. Сообщается, что суд продлил сроки уголовного производства до восьми месяцев, то есть до 10 мая. Отмечено, что решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, национальное антикоррупционное бюро 15 сентября заявило о том, что разоблачило преступную группировку. Данное видео было опубликовано на официальном сайте НАБУ. При этом в НАБУ говорили, что материалы дела находятся у генпрокурора Ирины Венедиктовой еще с прошлой недели. При этом сама Венедиктова говорила о том, что для вручения Юрченко подозрения недостаточно оснований. Выступая утром в Верховной Раде она заявила о том, что письмо от руководства НАБУ якобы получила только 14 сентября и без материалов уголовного производства. Народный депутат Гео Лерос, которого исключили из партии "Слуга народа", сообщил, за что были получены эти деньги.

"Комментарии" также сообщали, что что очередной коррупционный скандал в рядах фракции "Слуга народа" вызвал бурную реакцию украинцев. Так, НАБУ опубликовало видео с доказательствами взяточничества нардепа от СН Александра Юрченко. Его помощник был задержан, получая предназначенную парламентарию часть взятки за законопроект, связанный с бытовыми отходами. "Комментарии" разобрались с экспертами, каковы вероятные перспективы этого дела, и чем можно считать скандальный эпизод – случайностью или закономерностью.









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