Ротации в Кабмине и законопроекты в турборежиме: что происходит в Раде

В понедельник, 20 марта, в Верховной Раде был очень плотный день. Отставляли трех министров, принимали ряд решений, имеющих экономическое, оборонное и другие значения. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали происходящее в парламенте.

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

Из насыщенной повестки дня стоит выделить имплементацию в Украине международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников из насыщенной повестки дня особо выделил законопроект №8131 – имплементацию в Украине международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS), который был поддержан в целом (263 голоса).

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"То, что ВР приняла соответствующий документ – очень важно с учетом того, что наша страна интегрируется в ЕС. И у нас должны быть соответствующие критерии по открытости, прозрачности, возможности правоохранительных и налоговых органов других стран получить, в случае необходимости, доступ к соответствующей финансовой информации в Украине. Как и наши аналогичные органы – доступ к заграничным счетам того или иного депутата", – поясняет эксперт.

Украина, подчеркивает он, не собирается становиться "дырой", "серой зоной", чем-то, недоступным для общепринятых норм обмена финансовой информацией.

– это процесс естественный, способствующий развитию страны, совершенствованию сферы госуправления, – отмечает Алексей Плотников. – Надеемся, все перемены пойдут лишь на пользу Украине". "Что касается ротации в Кабмине

Украина требует системных перемен, а также – смены существующей системы

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь считает, что сейчас мы наблюдаем в Раде активный турборежим-2.

"Мы уже были свидетелями турборежима-1, который принес мало хорошего. Сомневаюсь, что эффективным окажется и турборежим-2. Я не ожидаю каких-либо суперрезультатов вследствие кадровых перемен в Кабмине, а также ряда принятых законопроектов, – признался эксперт. – Всё потому, что остаюсь на тех же позициях, что и ранее. А именно – Украина требует системных перемен, а также – смены существующей системы. И тут точечными кадровыми вопросами, теми или иными законопроектами проблему не решить".

По мнению Руслана Соболя, лучшего времени, чем сразу после победы, чтобы переписать правила игры в стране, у Украины не будет.

"У нас война, экономический кризис (мы на внешних дотациях), политический кризис (мы не смогли предотвратить российское вторжение, вытаскивали всё исключительно на героизме украинцев, включая ВСУ – это не заслуга государства, это заслуга общества). А потом, – подчеркивает эксперт, – необходима смена системы. Сменой просто лиц в старой системе делу не поможешь. Есть исключения. Уволенный сегодня глава Минцифры Михаил Федоров (который, в отличие от других уволенных – министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина вернется на свой пост, но с более расширенными функциям) – приятное исключение. Но такие исключения лишь подтверждают правило. Суть в том, что система устарела. Она ассимилирует людей, которые туда попадают. Важна смена всех действующих лиц. Тогда Украина будет иметь шанс на будущее, за которое мы боремся. Выиграв войну, нам важно не проиграть мир".

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