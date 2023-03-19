Сразу три министра написали заявления об отставке: с чем это связано

Верховная Рада получила три заявления на увольнение: от главы Минобразования и науки (МОН) Сергея Шкарлета, министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина и главы Минцифры Михаила Федорова. Эксперты проанализировали это сообщение специально для издания "Комментарии".

Кабмин. Фото: из открытых источников

В кадровых переменах есть позитив

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк считает, что все перемены – позитивны.

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"Шкарлета давно надо было гнать в шею, – считает он. – Новый кандидат в руководители МОН (директор Малой академии наук Оксен Лисовой) точно заслуживает должности. А подчинение Федорову (полномочия его министерства будут расширены на несколько сфер, в частности, на образование, технологии и инновационные решения) – тоже сигнал, что образование будет двигаться вместе с инновациями", – поясняет нарде.

Уходящий с поста министра по стратегическим отраслям промышленности Рябикин, по мнению Ярослава Железняка, хорошо проявит себя послом (похоже, в Китае), а его предполагаемый преемник Александр Камышин (экс-руководитель "Укрзализныци"), есть надежда, что придаст новое дыхание Министерству промышленности.

В отличие от Федорова и Шкарлета, Рябикин был максимально не публичных

Политический эксперт Денис Гороховский рассуждает так:

"В случае Федорова говорить об "отставке" не совсем корректно, так как в его случае речь идет о повышении, а заявление об отставке – лишь бюрократическая процедура. По факту, Федоров теперь получает под контроль еще и сферу образования и науки. Чем именно он будет заниматься в данной отрасли, пока не известно, но речь будет идти о диджитализации данного направления".

Что касается второго отставника – министра образования Сергея Шкарлета, то вся его каденция связана с какими-то скандалами, отмечает эксперт. Он напоминает, что против Шкарлета выступали активисты (в первую очередь, связанные с западными грантами). Кроме того, всё больше вопросов к "инновациям" в системе образования возникало у представителей этой самой системы.

"О том, что кресло под данным министром шатается, говорили уже давно. Но Шкарлету удалось пересидеть несколько ротаций в Кабмине. Не исключено, что это было связано лишь с тем, что не было кандидата на смену, который бы устраивал власть. Теперь такой кандидат нашелся, но есть основания полагать, что и к нему, основываясь на его предыдущей деятельности, вопросы начнут возникать очень скоро, – прогнозирует Денис Гороховский. – Даже несмотря на то, что он стал добровольцем и защищал Украину на фронте".

Относительно третьей отставки – министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина – всё еще проще, считает он.

"В отличие от Федорова и Шкарлета, Рябикин был максимально не публичных. Большинство украинцев даже никогда не слышали о таком человеке. Это могло бы даже стать плюсом для него, если бы министерство могло похвастать какими-то значимыми успехами в отрасли. Однако и этого нет", – заключает Денис Гороховский.

Сегодня полезность каждого телодвижения власти нужно оценивать по одному критерию – оно помогло фронту или нет

По мнению основатель "Студии Здравого Смысла", предпринимателя, общественного деятеля Павла Себастьяновича, перестановки в правительстве вызваны желанием Офиса президента показать обществу, что власть слышит народ.

"Сегодня полезность каждого телодвижения власти нужно оценивать по одному критерию – оно помогло фронту или нет? У нас горит страна. Смена министра образования как-то влияет на этот пожар? Нет. Перестановка остальных министров как-то повлияет на фронт? Нет. От них ничего не зависит. Закупками вооружений занимается Министерство обороны. Вот тут должны происходить основные перестановки, – уверен эксперт. – На место Резникова должен прийти тот, кто начнёт закупать для армии доступные современные дроны. Минстратегпром возглавит кто-то, кто провалил работу на УЗ. Цифровой министр почему-то считается в кругу своих друзей реформатором, только никто не может ответить на вопрос – сколько чиновников сократили благодаря электронным сервисам Минцифры? Я помогу с ответом – количество чиновников увеличилось за счет самого цифрового министерства".

Павел Себастьянович считает, что для первых лиц нашей страны, для наших Кабмина и парламента война до сих пор не стала приоритетом номер один.

"Они не воспринимают ее всерьез. Не понимают своей ответственности за жизни солдат, не видят связи между своим бездействием и напрасными смертями на фронте", – констатирует эксперт.

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