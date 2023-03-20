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Верховная Рада уволила трех министров и лишила мандата депутата

Недавно депутаты приняли соответствующие решения

сегодня, 16:01
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Автор:

Константин Куликов

Только что депутаты Верховной Рады поддержали заявления об увольнении от трех министров — образования Сергея Шкарлета, цифровой трансформации Михаила Федорова и стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Об этом сообщают "Комментарии".

Верховная Рада уволила трех министров и лишила мандата депутата

Забродський - прославлений командир 95 аеромобільної бригади

Следует отметить, что "увольнение" Михаила Федорова является процедурным, поскольку он сохраняет за собой должность вице-премьер-министра. Более того, его полномочия расширяют и теперь он будет заниматься не только вопросами цифровой трансформации, но и вопросами инноваций и развития образования.


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Кроме того, парламент прекратил полномочия нардепа, генерал-лейтенанта Михаила Забродского, который отныне будет работать в Генштабе. Напомним, что он прославил себя как командир 95 аэромобильной бригады, которая в 2014 году совершила рейд по вражеским тылам.

Между тем, МИД объявил о конкурсе на должность послов. Чем это вызвано, объяснили эксперты. В частности, директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Он рассуждает так:

"Я оцениваю такой подход положительно. Он как минимум креативный. А в нынешних условиях необходимы быстрые и нестандартные решения. И мне кажется, предложение МИД – один из таких вариантов. Понимаю, что большинство заявок не будут похожи, но это возможность найти немало интересных, неординарных, талантливых людей. Настроенных эффективно продвигать украинские интересы в мире".

Мнения другого эксперта читайте по ссылке.

Между тем, Беларусь покинуло до полумиллиона граждан – с чем это связано. В частности, многие граждане Беларуси покидают страну и останавливаются в соседних странах, а также идут воевать против России на стороне Украины.



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