Рейтинги партий Украины: как зависят от лидеров политсил

Именно лидеры по-прежнему определяют рейтинги своих партий. В частности, партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" без своих лидеров вряд ли смогут быть влиятельными политическими силами. Об этом заявил в материале издания "Комментарии" политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Но есть и нюансы, отмечает эксперт. Например, рейтинг Зеленского традиционно на несколько процентов выше, чем рейтинг его партии. У Петра Порошенко его президентский рейтинг и рейтинг партии почти идентичны. Если говорить о "Батькивщине", то незначительные отличия в рейтингах Тимошенко и ее партии связаны с тем, что около 1-2% сторонников этой партии на президентских выборах готовы скорее поддержать Зеленского, но они поддерживают и Тимошенко, поэтому по партийному признаку готовы голосовать за возглавляемую ею политсилу.

По мнению Фесенко, рейтинг Юрия Бойко ниже рейтинга ОПЗЖ по той причине, что в этой партии есть и параллельный лидер – Виктор Медведчук.

Тогда как политтехнолог Алексей Голобуцкий акцентирует внимание на том, что все партии в Украине – сугубо лидерские проекты. Уходит или меняется лидер – и это сильно, практически смертельно бьёт по поддержке партии.

"Голос" – прекрасная иллюстрация этого. Попытка "подвинуть" лидеров основных партийных проектов просто сменит политический ландшафт: "обезглавленные" партии уйдут вниз в рейтингах, а на их место поднимутся остальные лидерские проекты", – говорит эксперт.

В Украине в ближайшее время скорее всего, считает Голобуцкий, не появятся новые лидеры старых проектов, а будут созданы новые партийные проекты, точно такого же лидерского типа. Как та же Партия Шария.

Ранее сообщалось, что обозначились раскольные настроения в нескольких партиях Украины. Тем временем, пока что не находятся в череде скандалов две партии. Эксперты спрогнозировали, что ждет "Европейскую солидарность" и "Батькивщину".

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