Рейтинги партий Украины: как зависят от лидеров политсил

BTC/USD
57108.79
ETH/USD
1737.27
LTC/USD
196.58
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Именно лидеры
по-прежнему определяют рейтинги своих партий. В частности, партии "Слуга
народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина"
без своих лидеров вряд ли смогут быть влиятельными политическими силами. Об этом
заявил
в материале издания "Комментарии" политолог, глава правления Центра
прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Но есть и нюансы,
отмечает эксперт. Например, рейтинг Зеленского традиционно на несколько
процентов выше, чем рейтинг его партии. У Петра Порошенко его президентский
рейтинг и рейтинг партии почти идентичны. Если говорить о
"Батькивщине", то незначительные отличия в рейтингах Тимошенко и ее
партии связаны с тем, что около 1-2% сторонников этой партии на президентских
выборах готовы скорее поддержать Зеленского, но они поддерживают и Тимошенко,
поэтому по партийному признаку готовы голосовать за возглавляемую ею политсилу.
По мнению
Фесенко, рейтинг Юрия Бойко ниже рейтинга ОПЗЖ по той причине, что в этой
партии есть и параллельный лидер – Виктор Медведчук.
Тогда как
политтехнолог Алексей Голобуцкий акцентирует внимание на том, что все партии в
Украине – сугубо лидерские проекты. Уходит или меняется лидер – и это сильно,
практически смертельно бьёт по поддержке партии.
В Украине в
ближайшее время скорее всего, считает Голобуцкий, не появятся новые лидеры старых
проектов, а будут созданы новые партийные проекты, точно такого же лидерского
типа. Как та же Партия Шария.
Ранее сообщалось,
что обозначились раскольные настроения
в нескольких партиях Украины. Тем временем, пока что не находятся в череде
скандалов две партии. Эксперты спрогнозировали, что ждет "Европейскую
солидарность" и "Батькивщину".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости