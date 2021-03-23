Рейтинги с интересными цифрами: нужны ли украинским партиям новые лидеры

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Ярослав Волков
Недавно в СМИ были опубликованы результаты опроса
социологической группы "Рейтинг", которые показали, что у лидеров ключевых
политсил Украины электоральная поддержка стала ниже, чем у партий, которые они
представляют.
Партии. Фото из открытых источников
С чем же связана такая динамика рейтинга лидеров, причем
как находящихся у власти, так и у отдельных представителей оппозиционных
политических сил – разбирались "Комментарии".
По мнению украинского политтехнолога Алексея Голобуцкого,
одной из главных причин является разочарование избирателей в лидере, за
которого они отдали голоса. И вероятность "обидеться" на человека-политика
намного выше, чем обида на его партию.
Эксперт считает, что чем хуже ситуация в стране, в том
числе с пандемией, тем сильнее негативные эмоции избирателей. И тем больше они стремятся
переложить свои ошибки на плечи политиков – ведь те и так "плохие по
определению". Будет ещё хуже – личные антирейтинги вырастут. А обижаться на
партию невозможно, это ведь достаточно формальное явление, без эмоциональных
привязок. Так что, скорее всего, тенденция сохранится и, вероятно, усилится:
личные рейтинги лидеров будут отставать от рейтингов партий.
В свою очередь, политолог, глава правления Центра
прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что
динамика рейтинга лидеров партий не настолько критична, как ее представляют в
некоторых СМИ, особенно если сравнить показатели с предыдущими месяцами.
Кроме того, если сравнить статистические данные опросов,
мы увидим, что в последние месяцы у предыдущего президента Петра Порошенко и у
экс-премьера Юлии Тимошенко электоральная поддержка снизилась несущественно.
Эксперты также рассказали, стоит ли утверждать, что
лидеры уже "не тянут" свои партии, и нужны новые лица, которые придут на смену "надоевшим"
главам политических сил
Так, по мнению Владимира Фесенко, именно лидеры по-прежнему
определяют рейтинги своих партий. Что касается партий "Слуга народа", "Европейская
солидарность" и "Батькивщина", то они без
своих лидеров вряд ли смогут быть влиятельными политическими силами.
Но есть и нюансы, отмечает эксперт. Например, рейтинг
Зеленского традиционно на несколько процентов выше, чем рейтинг его партии. У Петра Порошенко его президентский рейтинг и рейтинг партии почти идентичны. Если
говорить о "Батькивщине", то незначительные отличия в рейтингах Тимошенко и ее
партии связаны с тем, что некоторое (незначительное – 1-2%) число сторонников
этой партии на президентских выборах готовы скорее поддержать Зеленского, но
они поддерживают и Юлию Владимировну, поэтому по партийному признаку готовы
голосовать за возглавляемую ею политсилу.
По мнению Фесенко, рейтинг Юрия Бойко ниже рейтинга ОПЗЖ
по той причине, что в этой партии есть и параллельный лидер – Виктор Медведчук.
Сторонники Медведчука могут голосовать за ОПЗЖ, но при этом критично оценивать
Бойко, в том числе и его очень сдержанную позицию, касающихся санкций против
медведчуковских телеканалов. Но все-таки именно Юрий Бойко остается наиболее
рейтинговым лидером в ОПЗЖ".
В свою очередь Алексей Голобуцкий акцентирует внимание на
том, что, во-первых, у нас все партии – сугубо лидерские проекты. Уходит или
меняется лидер – и это сильно, практически смертельно бьёт по поддержке партии.
Во-вторых, стереотип "они все там такие", касающийся
политиков – достаточно токсичен. В
относительно короткие сроки он "заражает" каждого нового лидера – мы это видим
на примере Зеленского, в том числе. Два года назад он был "не такой, как они",
а сегодня он уже для многих избирателей "такой же, как все они там, говорит
эксперт.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, кого
украинцы готовы выбрать новым президентом своей страны.
Также был опубликован рейтинг самых влиятельных женщин в экологической политике Украины.
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