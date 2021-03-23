Рейтинги с интересными цифрами: нужны ли украинским партиям новые лидеры

Недавно в СМИ были опубликованы результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которые показали, что у лидеров ключевых политсил Украины электоральная поддержка стала ниже, чем у партий, которые они представляют.



Партии. Фото из открытых источников

"На фокус-группах люди говорят: эти новые не справились, дайте нам других, но именно новых других. Это уже не запрос на нового Зеленского – на нового человека – это запрос на нового опытного человека", – подчеркнул руководитель соцгруппы "Рейтинг" Алексей Антипович.

С чем же связана такая динамика рейтинга лидеров, причем как находящихся у власти, так и у отдельных представителей оппозиционных политических сил – разбирались "Комментарии".

Разочарование избирателей

По мнению украинского политтехнолога Алексея Голобуцкого, одной из главных причин является разочарование избирателей в лидере, за которого они отдали голоса. И вероятность "обидеться" на человека-политика намного выше, чем обида на его партию.

"В какой-то мере это личная обида избирателей, связанная с разочарованием в действующем президенте и в его предвыборных обещаниях. И для избирателей действующего президента Владимира Зеленского (тех самых 73%) она укладывается в формулировку "почему они нас не удержали от ошибки?", а для остальных избирателей – "почему они это допустили?", – отмечает Голобуцкий.

Эксперт считает, что чем хуже ситуация в стране, в том числе с пандемией, тем сильнее негативные эмоции избирателей. И тем больше они стремятся переложить свои ошибки на плечи политиков – ведь те и так "плохие по определению". Будет ещё хуже – личные антирейтинги вырастут. А обижаться на партию невозможно, это ведь достаточно формальное явление, без эмоциональных привязок. Так что, скорее всего, тенденция сохранится и, вероятно, усилится: личные рейтинги лидеров будут отставать от рейтингов партий.

Рейтинги лидеров партий не так плохи

В свою очередь, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что динамика рейтинга лидеров партий не настолько критична, как ее представляют в некоторых СМИ, особенно если сравнить показатели с предыдущими месяцами.

"В инфографике соцгруппы "Рейтинг" показана динамика президентских рейтингов ведущих политиков. По сравнению с февралем у ведущей четверки лидеров наблюдается стабилизация рейтингов (колебания всего на несколько десятых процента). Заметные рейтинговые изменения были в феврале. У президента Зеленского в конце февраля по сравнению с январем, началом февраля (досанкционным периодом) рейтинг вырос примерно на 2%. А у Юрия Бойко, напротив, снизился на 5,5%. Это эффект отключения медведчуковских телеканалов и вялой реакции ОПЗЖ на санкции", – обращает внимание эксперт.

Кроме того, если сравнить статистические данные опросов, мы увидим, что в последние месяцы у предыдущего президента Петра Порошенко и у экс-премьера Юлии Тимошенко электоральная поддержка снизилась несущественно.

"У Порошенко за этот период президентский рейтинг снизился на 1,8%, у Тимошенко – на 1%. В феврале на Порошенко сказывался контраст с Зеленским. Оказалось, что в своих действиях против пророссийских политических сил Президент Зеленский оказался гораздо решительнее, чем его предшественник. Это, кстати, способствовало повышению рейтингов и самого Зеленского. У Юлии Тимошенко колебания рейтинга находятся в пределах статистической погрешности. Но за последний год (особенно по сравнению с декабрем2020-го) Тимошенко прибавила в рейтинге несколько процентов. Это связано с ее резкой критикой тарифной политики и актуализацией тарифной проблемы. И эта тема уже прочно ассоциируется с ее именем", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Рейтинги партий vs рейтинги их лидеров

Эксперты также рассказали, стоит ли утверждать, что лидеры уже "не тянут" свои партии, и нужны новые лица, которые придут на смену "надоевшим" главам политических сил

Так, по мнению Владимира Фесенко, именно лидеры по-прежнему определяют рейтинги своих партий. Что касается партий "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Батькивщина", то они без своих лидеров вряд ли смогут быть влиятельными политическими силами.

Но есть и нюансы, отмечает эксперт. Например, рейтинг Зеленского традиционно на несколько процентов выше, чем рейтинг его партии. У Петра Порошенко его президентский рейтинг и рейтинг партии почти идентичны. Если говорить о "Батькивщине", то незначительные отличия в рейтингах Тимошенко и ее партии связаны с тем, что некоторое (незначительное – 1-2%) число сторонников этой партии на президентских выборах готовы скорее поддержать Зеленского, но они поддерживают и Юлию Владимировну, поэтому по партийному признаку готовы голосовать за возглавляемую ею политсилу.

По мнению Фесенко, рейтинг Юрия Бойко ниже рейтинга ОПЗЖ по той причине, что в этой партии есть и параллельный лидер – Виктор Медведчук. Сторонники Медведчука могут голосовать за ОПЗЖ, но при этом критично оценивать Бойко, в том числе и его очень сдержанную позицию, касающихся санкций против медведчуковских телеканалов. Но все-таки именно Юрий Бойко остается наиболее рейтинговым лидером в ОПЗЖ".

Партии – проекты их лидеров

В свою очередь Алексей Голобуцкий акцентирует внимание на том, что, во-первых, у нас все партии – сугубо лидерские проекты. Уходит или меняется лидер – и это сильно, практически смертельно бьёт по поддержке партии.

"Голос" – прекрасная иллюстрация этого. Попытка "подвинуть" лидеров основных партийных проектов просто сменит политический ландшафт: "обезглавленные" партии уйдут вниз в рейтингах, а на их место поднимутся остальные лидерские проекты", – говорит эксперт.

Во-вторых, стереотип "они все там такие", касающийся политиков – достаточно токсичен. В относительно короткие сроки он "заражает" каждого нового лидера – мы это видим на примере Зеленского, в том числе. Два года назад он был "не такой, как они", а сегодня он уже для многих избирателей "такой же, как все они там, говорит эксперт.

"И с этим ничего не поделаешь: этот стереотип старательно создавался теми же политиками более двух десятилетий. А чтобы его сломать, придётся работать не меньший срок. Так что у нас, скорее всего, не появятся новые лидеры старых проектов, а будут созданы новые партийные проекты, точно такого же лидерского типа. Как та же Партия Шария", – подытожил эксперт.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кого украинцы готовы выбрать новым президентом своей страны.

Также был опубликован рейтинг самых влиятельных женщин в экологической политике Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!