Раскольные настроения в партиях Украины: что ждет «Европейскую солидарность» и «Батькивщину»

Известно о раскольных настроениях в ОПЗЖ, "Слуге народа", "Голосе". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как обстоят дела в "Европейской солидарности" и "Батькивщине" и есть ли там внутренние конфликты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Для большинства фракции "Евросолидарности" политическая карьера в обозримом будущем будет зависеть только от Петра Порошенко"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что "Европейская солидарность" больше напоминает последнее пристанище для политиков националистического толка. Поэтому в партии почти отсутствуют разногласия.

"Для абсолютного большинства фракции политическая карьера в обозримом будущем будет зависеть только от Петра Порошенко. Единственное яркое исключение — это Алексей Гончаренко. Он качественный молодой профессиональный политик, которого ждёт большое политическое будущее, если он не будет часто ошибаться", — прогнозирует Сергей Быков.

Политсила Юлии Тимошенко, по слова главы ИНПОЛИТ, остается единой командой с эффективной жесткой вертикалью управления, что характерно для партий лидерского толка.

"Юлию Тимошенко многие предавали на разных этапах истории, но можно сказать, что этап самоочищения "Батькившины" закончился в 2015 году. После этого, мы не наблюдали ни одного скандала с партийцами или симптомов потенциального раскола. Более того, партия умеет воспитывать молодые кадры. Можно сказать, что это единственная партия, которая уделяет должное внимание кадровому резерву", — говорит Сергей Быков.

"Могут быть скрытые конфликтные настроения, но их вряд ли сейчас будут демонстрировать в силу рисков"

Политический эксперт Дмитрий Воронков отмечает, что в каждой партии присутствует и если так можно выразиться — воспитывается определенный уровень партийной субординации и политики конфиденциальности. По его словам, в той же Партии регионов часто бывали внутренние конфликты, но на публику они не выносились.

"Если говорить о "Европейской солидарности", то на данном этапе отсутствие конфликтов вполне объяснимо. Партию объединяет конкурентная борьба с фаворитами в лице "Слуги народа" и ОПЗЖ. Поэтому там вполне могут быть скрытые конфликтные настроения, но их вряд ли сейчас будут демонстрировать в силу рисков. Как правило, конфликты начинают всплывать уже на этапе лидирующих позиций, когда идет внутренняя борьба за политическое влияние. У "Евросолидарности" пока не та ситуация. Расшатать ЕС, означает расшатать не только перспективы самого Порошенко, но и свои личные. В силу этого я бы не прогнозировал там раскола — пока что", — подчеркивает политэксперт.

В "Батькивщине", по мнению Дмитрий Воронкова, ситуация на всеукраинском уровне похуже, чем у порошенковской ЕС.

"В партии Тимошенко есть дефицит харизматических и профессиональных кадров. Прежде всего, по причине не столь высокого финансирования, как было раньше. Иными слвами, далеко не все желают ставить на "Батькивщину" в рамках личной политической карьеры или политических интересов. Поэтому и проблемы с кадрами. Особенно на местах. А вот что касается фракции, то там всё более-менее стабильно. И причин для междоусобиц я пока не вижу. Впрочем, надо понимать, что "Батькивщина" — это партия, где все неплохо с субординацией и политикой конфиденциальности. Там умеют не выносить ссор из избы. Если конфликты не набирают опасные обороты", — отмечает Дмитрий Воронков.

По его мнению, при нужном вливании "Батькивщина" вполне может мобилизоваться.

"Юлия Тимошенко — мудрый политик, так что не исключаю, что она просто выжидает момент, когда измотаются конкуренты. И тогда, возможно, подключатся более активно и спонсоры", — прогнозирует эксперт.

Ранее эксперты рассказали, ведет ли конфликт в "Голосе" к расколу партии, а также – что происходит в ОПЗЖ после санкций для Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!