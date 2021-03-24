Раскольные настроения в партиях Украины: что ждет «Европейскую солидарность» и «Батькивщину»

BTC/USD
57108.79
ETH/USD
1737.27
LTC/USD
196.58
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
Известно о раскольных настроениях в ОПЗЖ,
"Слуге народа", "Голосе". "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как обстоят дела в
"Европейской солидарности" и "Батькивщине" и есть ли там внутренние конфликты.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Глава Института публичной политики и консалтинга
(ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков считает, что "Европейская
солидарность" больше напоминает последнее пристанище для политиков
националистического толка. Поэтому в партии почти отсутствуют разногласия.
"Для абсолютного большинства фракции
политическая карьера в обозримом будущем будет зависеть только от Петра
Порошенко. Единственное яркое исключение — это Алексей Гончаренко. Он
качественный молодой профессиональный политик, которого ждёт большое
политическое будущее, если он не будет часто ошибаться", — прогнозирует Сергей
Быков.
Политсила Юлии Тимошенко, по слова главы
ИНПОЛИТ, остается единой командой с эффективной жесткой вертикалью управления,
что характерно для партий лидерского толка.
"Юлию Тимошенко многие предавали на разных этапах
истории, но можно сказать, что этап самоочищения "Батькившины" закончился в
2015 году. После этого, мы не наблюдали ни одного скандала с партийцами или
симптомов потенциального раскола. Более того, партия умеет воспитывать молодые
кадры. Можно сказать, что это единственная партия, которая уделяет должное
внимание кадровому резерву", — говорит Сергей Быков.
Политический эксперт Дмитрий Воронков
отмечает, что в каждой партии присутствует и если так можно выразиться —
воспитывается определенный уровень партийной субординации и политики
конфиденциальности. По его словам, в той же Партии регионов часто бывали
внутренние конфликты, но на публику они не выносились.
"Если говорить о "Европейской солидарности",
то на данном этапе отсутствие конфликтов вполне объяснимо. Партию объединяет
конкурентная борьба с фаворитами в лице "Слуги народа" и ОПЗЖ. Поэтому там
вполне могут быть скрытые конфликтные настроения, но их вряд ли сейчас будут
демонстрировать в силу рисков. Как правило, конфликты начинают всплывать уже на
этапе лидирующих позиций, когда идет внутренняя борьба за политическое влияние.
У "Евросолидарности" пока не та ситуация. Расшатать ЕС, означает расшатать не только
перспективы самого Порошенко, но и свои личные. В силу этого я бы не
прогнозировал там раскола — пока что", — подчеркивает политэксперт.
В "Батькивщине", по мнению Дмитрий Воронкова,
ситуация на всеукраинском уровне похуже, чем у порошенковской ЕС.
"В партии Тимошенко есть дефицит
харизматических и профессиональных кадров. Прежде всего, по причине не столь
высокого финансирования, как было раньше. Иными слвами, далеко не все желают
ставить на "Батькивщину" в рамках личной политической карьеры или политических
интересов. Поэтому и проблемы с кадрами. Особенно на местах. А вот что касается
фракции, то там всё более-менее стабильно. И причин для междоусобиц я пока не
вижу. Впрочем, надо понимать, что "Батькивщина" — это партия, где все неплохо с
субординацией и политикой конфиденциальности. Там умеют не выносить ссор из
избы. Если конфликты не набирают опасные обороты", — отмечает Дмитрий Воронков.
По его мнению, при нужном вливании "Батькивщина" вполне может мобилизоваться.
"Юлия Тимошенко — мудрый политик,
так что не исключаю, что она просто выжидает момент, когда измотаются
конкуренты. И тогда, возможно, подключатся более активно и спонсоры", —
прогнозирует эксперт.
Ранее эксперты рассказали, ведет ли конфликт
в "Голосе" к расколу партии, а также – что
происходит в ОПЗЖ после санкций для Медведчука.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости