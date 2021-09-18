Стефанчук и Арахамия вошли в открытый конфликт с Разумковым по поводу закона об олигархах: о чем говорит накаляющаяся ситуация

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Ольга Чародий
Дмитрий Разумков - фото из открытых источников
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вошли в открытый конфликт со спикером ВР Дмитрием Разумковым по поводу закона об олигархах. О чем говорит накаляющаяся ситуация? Как она может разрешиться?
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что мы видим закономерный и неизбежный конфликт.
По его словам, в конечном итоге Офис президента будет определяться одновременно и с тактикой прохождения второго чтения законопроекта об олигархах и с "вопросом о Разумкове".
По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, вопрос сегодня со стороны Офиса президента стоит примерно так: "Зачем спикер нашего парламента отправил один из законопроектов на рассмотрение Европы?". Ответ Разумкова, подчеркивает эксперт, достаточно прост, хотя может и показаться провокационным с точки зрения ранее принятых ВРУ актов — "Он подан для предоставления выводов Венецианской комиссии, относительно соответствия стандартам европейской демократии".
Исходя из стремления Украины в ЕС, всё не только выглядит логичным, но ещё и закономерным, считает Александр Вербицкий.
"Что в этом случае не нравится господам Стефанчуку и Арахамии?
По словам Александра Вербицкого, если государство в лице президента взяло на себя функции избирательно определять качество граждан, по степени их влияния на политику, необходим закон о лоббизме и решение двух вопросов.
Сегодняшнее противостояние Разумкова и его оппонентов говорит о том, что в Офисе президента желают любой ценой протолкнуть закон об олигархах, уверен Александр Вербицкий.
"Делается это, чтобы показать якобы борьбу с ними. Но на самом деле, чтобы всё оставить на своих местах: активы, влияние, политические ресурсы. Разумков поступил и осторожно, и опрометчиво, – считает эксперт. – Осторожно – стратегически, на перспективу и возможность получить поддержку тех же олигархов, включая голоса их людей в парламенте. Перспективно — для собственного имиджа в глазах европейцев. Опрометчиво – в тактике, потому что строптивых у президента не понимают, не ценят и убирают. О любви речи не идёт, так как это политика, а она построена на интересах. Вот только в ОП они сиюминутные".
Напомним, Давид Арахамия опроверг слухи о том, что во время разговора с олигархом Игорем Коломойским в ВИП-ложе на стадионе НСК "Олимпийский" был разговор о сборе подписей среди нардепов за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
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