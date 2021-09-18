Стефанчук и Арахамия вошли в открытый конфликт с Разумковым по поводу закона об олигархах: о чем говорит накаляющаяся ситуация





Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вошли в открытый конфликт со спикером ВР Дмитрием Разумковым по поводу закона об олигархах. О чем говорит накаляющаяся ситуация? Как она может разрешиться?





Политолог, политический консультант Владимир Фесенко уверен, что мы видим закономерный и неизбежный конфликт.





"Именно законопроект об олигархах должен стать (уже становится) "красной линией" для спикера ВР. Именно по этому вопросу проявляется открытый конфликт Дмитрия Разумкова с президентской командой. И если председатель парламента при рассмотрении и утверждении законопроекта об олигархах будет его блокировать или "валить", то тогда встанет и вопрос о замене Разумкова на посту спикера ВР. Если же Дмитрий Александрович ограничится отдельными критическими замечаниями, но не будет препятствовать принятию закона об олигархах, то может остаться на своем посту", – прогнозирует Владимир Фесенко.





По его словам, в конечном итоге Офис президента будет определяться одновременно и с тактикой прохождения второго чтения законопроекта об олигархах и с "вопросом о Разумкове".





"Возможно, спикера ВР пригласят перед этим на встречу с президентом Зеленским и руководителем Офиса президента Ермаком – и поставят перед выбором. Так что, нас, вероятно, вскоре ожидает кульминация этой ситуации", – считает Владимир Фесенко.





По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, вопрос сегодня со стороны Офиса президента стоит примерно так: "Зачем спикер нашего парламента отправил один из законопроектов на рассмотрение Европы?". Ответ Разумкова, подчеркивает эксперт, достаточно прост, хотя может и показаться провокационным с точки зрения ранее принятых ВРУ актов — "Он подан для предоставления выводов Венецианской комиссии, относительно соответствия стандартам европейской демократии".





Исходя из стремления Украины в ЕС, всё не только выглядит логичным, но ещё и закономерным, считает Александр Вербицкий.

"Что в этом случае не нравится господам Стефанчуку и Арахамии?







Скорее всего, то, что Разумков… не посоветовался с ними (читай — с ОП). Но Офис президента не является какой-то ветвью власти, за исключением обслуживания интересов и потребностей президента. А Украина пока что пребывает в статусе парламентско-президентской республики, – напоминает эксперт. – Но, как мы видим, исходя из решений согласительного органа при президенте (СНБО), власть парламента в стране превращается в номинальную функцию, при которой граждане страны по тем, или иным причинам, могут быть причислены к каким угодно подозрительным категориям. Сегодня речь идёт о олигархах, а завтра она может зайти о, допустим, бывших членах пионерской организации им. Ленина. Можно посмеяться, но смешного мало! Ведь в стране большинство избирателей так, или иначе были причастны к политике КПСС и сопутствующих структур (комсомол, пионеры, профсоюзы)".





По словам Александра Вербицкого, если государство в лице президента взяло на себя функции избирательно определять качество граждан, по степени их влияния на политику, необходим закон о лоббизме и решение двух вопросов.





"Первый – выкуп части акций у частных медиа-каналов некоторых собственников, с целью добиться формирования независимого освещения событий в стране. Второй (можно параллельно с первым) – создание государственных медиа, которые смогут конкурировать с частным. В случае реализации первого пункта, всё может закончиться цензурированием информации, которая станет в итоге подаваться гражданам уже в "правильном" виде, – предостерегает эксперт. – Но, в таком случае, почему не поднимается вопрос о возврате теми же олигархами активов критической инфраструктуры (добыча углеводородов, производство и транспортировка электроэнергии и так далее)?"





Сегодняшнее противостояние Разумкова и его оппонентов говорит о том, что в Офисе президента желают любой ценой протолкнуть закон об олигархах, уверен Александр Вербицкий.





"Делается это, чтобы показать якобы борьбу с ними. Но на самом деле, чтобы всё оставить на своих местах: активы, влияние, политические ресурсы. Разумков поступил и осторожно, и опрометчиво, – считает эксперт. – Осторожно – стратегически, на перспективу и возможность получить поддержку тех же олигархов, включая голоса их людей в парламенте. Перспективно — для собственного имиджа в глазах европейцев. Опрометчиво – в тактике, потому что строптивых у президента не понимают, не ценят и убирают. О любви речи не идёт, так как это политика, а она построена на интересах. Вот только в ОП они сиюминутные".





Напомним, Давид Арахамия опроверг слухи о том, что во время разговора с олигархом Игорем Коломойским в ВИП-ложе на стадионе НСК "Олимпийский" был разговор о сборе подписей среди нардепов за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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