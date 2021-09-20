Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что у него есть информация о том, что некоторым народным избранникам предлагают весьма внушительные суммы за поддержку решения по отставке ряда министров в правительстве. Звучат суммы 50-100 тысяч за поддержку "некоторых отставок". Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета 20 сентября, которое он ведет дистанционно в связи з заболеванием COVID-19, пишет "Украинская правда".

Дмитрий Разумков Фото: liga.net

Разумков отметил, что суммы 50-100 тысяч за отставку некоторых министров звучат в СМИ. По словам спикера парламента, он лично не совсем понимает, кто распространяет эти слухи о торгах за отставку ряда министров, но это повод задуматься о том, что такие разговоры бросают негативную тень на главный законодательный орган страны.

Глава Верховной Рады добавил, если учесть те неприятные ситуации, в которых уже довелось не единожды оказаться некоторым народным депутатам, то такие слухи точно не способствую улучшению имиджа парламента. Дмитрий Разумков также выразил личное мнение, что такие слухи не имеют ничего общего с реальностью, но, тем не менее, считает правильным обратиться к антикоррупционным органам с просьбой – проверить данную информацию.

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Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Владимира Зеленского убедили идти на досрочные выборы президента Украины – теперь стоит вопрос найти замену Дмитрию Разумкову, спикер стал слишком самостоятелен.

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