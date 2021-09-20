logo
Русский Українська

BTC/USD

43766.55

ETH/USD

3054.77

LTC/USD

158.52

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров

Дмитрий Разумков рассказал, что за "некоторые отставки" в Раде предлагают по 50-100 тысяч

сегодня, 14:15
Автор:

Кравцев Сергей

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что у него есть информация о том, что некоторым народным избранникам предлагают весьма внушительные суммы за поддержку решения по отставке ряда министров в правительстве. Звучат суммы 50-100 тысяч за поддержку "некоторых отставок". Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков заявил во время заседания согласительного совета 20 сентября, которое он ведет дистанционно в связи з заболеванием COVID-19, пишет "Украинская правда".

Разумков рассказал, какие суммы предлагают нардепам за отставку некоторых министров

Дмитрий Разумков Фото: liga.net

Разумков отметил, что суммы 50-100 тысяч за отставку некоторых министров звучат в СМИ. По словам спикера парламента, он лично не совсем понимает, кто распространяет эти слухи о торгах за отставку ряда министров, но это повод задуматься о том, что такие разговоры бросают негативную тень на главный законодательный орган страны. 

Глава Верховной Рады добавил, если учесть те неприятные ситуации, в которых уже довелось не единожды оказаться некоторым народным депутатам, то такие слухи точно не способствую улучшению имиджа парламента. Дмитрий Разумков также выразил личное мнение, что такие слухи не имеют ничего общего с реальностью, но, тем не менее, считает правильным обратиться к антикоррупционным органам с просьбой – проверить данную информацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Давид Арахамия таки рассказал, был ли с Игорем Коломойским разговор про сбор голосов за отставку Дмитрия Разумкова.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – Владимира Зеленского убедили идти на досрочные выборы президента Украины – теперь стоит вопрос найти замену Дмитрию Разумкову, спикер стал слишком самостоятелен. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/20/7307751/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ