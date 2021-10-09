Разумков рассказал, сколько нардепов в «Слуге народа» сожалеют о том, что проголосовали за его отставку

Десятки народных депутатов, представляющих фракцию "Слугу народа", в личной беседе извинялись перед Дмитрием Разумковым за то, что проголосовали за его отставку. Об этом экс-спикер парламента рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". При этом пофамильно Разумков не назвал тех, кого в президентской фракции теперь мучает совесть.

Дмитрий Разумков. Фото: liga.net

Внефракционный нардеп отметил, голосование по его отставке с должности главы Верховной Рады происходило под огромным давлением со стороны Банковой. Это было многим понятно. Дмитрий Разумков рассказал, что к нему подошло примерно 50 человек со "Слуги народа" и попросили прощение за "неправильное" голосование. Люди откровенно говорили, что их даже не просили, а просто поставили перед фактом, что они должны нажать "зеленую" кнопку, когда шло голосование по отставке.

По словам Разумкова, давление было, как со стороны руководителей фракции в парламенте, так и со стороны Банковой, куда персонально вызывали нардепов из монобольшинства, чтобы во время голосования не получилось осечки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков публично заявил о том, что в Верховной Раде теперь создана новая широкая коалиция, в которую вошли фракции "Слуга народа", "Батькивщина", а также депутатские группы "За будущее!" и "Доверие". Своим голосованием по его отставке они подтвердили новый союз.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало – большинство украинцев, присутствующих на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" высказалось за то, чтобы президент Зеленский объяснился по поводу оффшоров.





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