logo
Русский Українська

BTC/USD

54879.36

ETH/USD

3606.14

LTC/USD

177.59

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика рада Разумков обвинил «Батькивщину» в создании коалиции со «слугами»: у Тимошенко тут же ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Разумков обвинил «Батькивщину» в создании коалиции со «слугами»: у Тимошенко тут же ответили

Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков обвинил представителей фракции "Батькивщина" в походах в Офис президента

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что соратники Юлии Тимошенко из фракции "Батькивщина" регулярно посещают Офис президента, сотрудничая с властью по ряду вопросов. А голосование в парламенте по своей отставке Разумков и вовсе объяснил созданием новой коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины". Как передает издание "Комментарии", такое мнение Дмитрий Разумков высказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".

Разумков обвинил «Батькивщину» в создании коалиции со «слугами»: у Тимошенко тут же ответили

Дмитрий Разумков Фото: УНИАН

Нардеп Иван Крулько, представляющий фракцию "Батькивщина", заявил, что и он, и его коллеги уже неоднократно говорили по итогам голосования за отставку Разумкова, что кнопку "за" они нажали не в знак солидарности с действиями "Слуги народа", а, наоборот, в знак несогласия с действия монобольшинства, которые те проводят последние 2 года. Так как Дмитрий Разумков был делегирован на пост главы ВР именно "Слугой народа", то "Батькивщина" и посчитала правильным голосовать за его отставку, поскольку находится в оппозиции. Нардеп напомнил, что именно при председательстве в парламенте Разумкова был принят ряд антиконституционных законопроектов и систематически нарушались права оппозиции. 

Дмитрий Разумков в ответ парировал жестким ответом, что нардепы "Батькивщины", которые называют себя оппозиционерами также, как и за его отставку приняли участие в голосовании по ряду министров, а также дали свои голоса за госбюджет.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Соболев из "Батькивщины" рассказал, как его коллеги голосовании не столько против Разумкова, сколько против монобольшинства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N6JD31DU6sg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ