Разумков обвинил «Батькивщину» в создании коалиции со «слугами»: у Тимошенко тут же ответили

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что соратники Юлии Тимошенко из фракции "Батькивщина" регулярно посещают Офис президента, сотрудничая с властью по ряду вопросов. А голосование в парламенте по своей отставке Разумков и вовсе объяснил созданием новой коалиции "Слуги народа" и "Батькивщины". Как передает издание "Комментарии", такое мнение Дмитрий Разумков высказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".

Дмитрий Разумков Фото: УНИАН

Нардеп Иван Крулько, представляющий фракцию "Батькивщина", заявил, что и он, и его коллеги уже неоднократно говорили по итогам голосования за отставку Разумкова, что кнопку "за" они нажали не в знак солидарности с действиями "Слуги народа", а, наоборот, в знак несогласия с действия монобольшинства, которые те проводят последние 2 года. Так как Дмитрий Разумков был делегирован на пост главы ВР именно "Слугой народа", то "Батькивщина" и посчитала правильным голосовать за его отставку, поскольку находится в оппозиции. Нардеп напомнил, что именно при председательстве в парламенте Разумкова был принят ряд антиконституционных законопроектов и систематически нарушались права оппозиции.

Дмитрий Разумков в ответ парировал жестким ответом, что нардепы "Батькивщины", которые называют себя оппозиционерами также, как и за его отставку приняли участие в голосовании по ряду министров, а также дали свои голоса за госбюджет.

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