Украинцы ждут реакции Зеленского на оффшорный скандал: опрос Студии Савика Шустера

Подавляющее большинство украинцев хочет услышать объяснения от президента Украины Владимира Зеленского по поводу нашумевшего расследования и фильма "Слідство Інфо" "95 оффшор". Согласно опросу, который был проведен в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 96% респондентов высказались за то, чтобы президент дал свои объяснения. Лишь 4% не ждут объяснений президента. Об этом информирует издание "Комментарии", ссылаясь на эфир "Свободы слова Савика Шустера".

Оффшорный скандал Фото: Свобода слова Савика Шустера

На этой неделе было обнародовано громкое расследование. Всего было представлено 12 млн документов, над которыми работали журналисты со всего мира. Настоящий журналистский консорциум. Всего было задействовано 117 стран, и каждая страна работала по своим политическим и не только политическим деятелям.

Комментируя информацию Савик Шустер отметил, среди этих людей, которые оказались фигурантами оффшорного скандала – 35 бывших или действующих лидеров стран. Там есть президент Чили, президент Азербайджана, премьер-министр Чехии. Есть даже в этом списке легендарный премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Савик Шустер отметил, что в Великобритании действующему главе правительства Борису Джонсону задали вопрос по Тони Блэру и он дал свой комментарий, а вот в Украине президент пока молчит. Хотя фильм-расследование, где фигурирует Зеленский, уже посмотрело более 1 миллиона человек.

Савик Шустер обратился к зрителям в студии, которые представляют все регионы Украины, с вопросом – хотели бы они, чтобы президент все объяснил? Результат по итогам голосования оказался более, чем убедительным. 96% проголосовали за то, чтобы услышать реакцию президента и лишь 4% считают, что президент может и не реагировать на это расследование.

"Я думал, что пришло новое поколение и всё изменилось, всё прозрачно, всё открыто, гласность и перестройка… Нет, оказывается", – прокомментировал скандальное расследование Савик Шустер.

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