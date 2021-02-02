В Украине хотят значительно расширить полномочия президента

В Украине планируют существенно расширить конституционные полномочия президента. Данный вопрос депутаты Верховной Рады рассмотрят в ноябре 2021 года. Об этом стало известно из плана законодательной работы украинского парламента, который опубликован на сайте Рады сегодня, 2 февраля.

Зеленский. Фото: Google

Речь идет об изменениях в Конституции по вопросам назначения и увольнении с должностей директоров ГБР (Государственное бюро расследований) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Об этом идет речь в плане под номером 31, который называется "Антикоррупционная политика".

Результатом принятия законопроекта будет закрепление функций увольнения и назначения директоров НАБУ и ГБР за президентом Украины.

В августе 2020 года Конституционный суд Украины принял решение о том, что назначение действующего директора НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции. Суд аргументировал это тем, что у президента Петра Порошенко, который назначал Сытника, не было соответствующих конституционных полномочий.

Уже в ноябре 2020 года Кабмин принял решение о том, что Артем Сытник будет оставаться на должности директора НАБУ до того, как назначат нового главу ведомства. Увольнение руководителей НАБУ возложили на Верховную Раду.

Артем Сытник возглавляет НАБУ с апреля 2015 года. Он стал первый директором бюро с момента его основания.

До этого он был следователем прокуратуры и занимался адвокатским бизнесом.

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