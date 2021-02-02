logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.02.2021

BTC/USD

34717.58

ETH/USD

1435.27

LTC/USD

142.95

НБУ 02.02.2021

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент В Украине хотят значительно расширить полномочия президента
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине хотят значительно расширить полномочия президента

Решение будут принимать в ноябре 2021 года

сегодня, 17:00
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине планируют существенно расширить конституционные полномочия президента. Данный вопрос депутаты Верховной Рады рассмотрят в ноябре 2021 года. Об этом стало известно из плана законодательной работы украинского парламента, который опубликован на сайте Рады сегодня, 2 февраля.

В Украине хотят значительно расширить полномочия президента

Зеленский. Фото: Google

Речь идет об изменениях в Конституции по вопросам назначения и увольнении с должностей директоров ГБР (Государственное бюро расследований) и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Об этом идет речь в плане под номером 31, который называется "Антикоррупционная политика".

Результатом принятия законопроекта будет закрепление функций увольнения и назначения директоров НАБУ и ГБР за президентом Украины.

В августе 2020 года Конституционный суд Украины принял решение о том, что назначение действующего директора НАБУ Артема Сытника не соответствует Конституции. Суд аргументировал это тем, что у президента Петра Порошенко, который назначал Сытника, не было соответствующих конституционных полномочий.

Уже в ноябре 2020 года Кабмин принял решение о том, что Артем Сытник будет оставаться на должности директора НАБУ до того, как назначат нового главу ведомства. Увольнение руководителей НАБУ возложили на Верховную Раду.

Артем Сытник возглавляет НАБУ с апреля 2015 года. Он стал первый директором бюро с момента его основания.

До этого он был следователем прокуратуры и занимался адвокатским бизнесом.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что США могут снять санкции против "Северного потока-2".

Читайте также о политическом будущем Дмитрия Разумкова.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ