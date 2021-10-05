Разумков рассказал, чем будет заниматься после отставки с поста главы ВР

Дмитрий Разумков готов к отставке с поста главы Верховной Рады, но это его не заставит уйти из политики, повторив судьбу Богдана, Гончарука и других членов команды Зеленского. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков заявил во время общения со СМИ на брифинге в Верховной Раде.

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Спикер парламента отметил, что должность главы Верховной Рады для него не главное. Если говорить о политической деятельности, то это всего лишь инструмент, как можно о себе заявлять в политике. При этом спикер добавил, есть и плюс после ухода с такой должности, ведь ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 2019-й год – к тем телеэфирам, к тем командировкам, к тем встречам с людьми. Должность спикера парламента иногда всему этому мешает. Разумков отметил, если народные избранники примут соответствующее решение по его отставке, то этой помехи больше не будет.

Из политики Разумков уходить не планирует, говорит, что работать будет также активно, время есть, силы также есть, команда также появится.

"Нам много еще чего нужно успеть сделать с обещанного ранее. Речь идет именно о реальных обещаниях, а не о том, что иногда политики продают под историей обещаний", – отметил Дмитрий Разумков.

Что касается вопроса о возможном переходе в оппозицию к действующей власти, то Разумков ответил, что не может быть просто оппозиция, ради оппозиции. Все, кто работает в парламенте и вне стен парламента должны работать на государство.

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