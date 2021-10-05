Вот такой поворот: украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно

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Кравцев Сергей
В президентской фракции "Слуга народа" очень спешат, хотят как можно скорее снять Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Сегодня с помощью голосов сателлитов в парламенте отстранили спикера от ведения заседаний Рады. А уже в четверг хотят и вовсе поставить на голосование вопрос об его отставке. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский историк, политолог Виктор Таран.
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Политолог рассказывает, 240 народных депутатов отстранили Дмитрия Разумкова от ведения сессии. Свои голоса дали нардепы "Слуги народа" — 200, "За будущее" — 16, "Доверие" — 18, "Голос" — 3 и внефракционные – 3. Не поддержали такое решение ОПЗЖ, "ЕС" и "Батькивщина".
Он добавляет, сейчас нужно внимательно наблюдать за тем, какие политсилы и политики будут принимать в этом фарсе участие, ведя страну к авторитаризму и диктатуре.
Читайте также на портале "Комментарии" — за голосование по отставке Дмитрия Разумкова уже идут открытые торги: украинский политолог Валерий Клочок раскрыл подробности.
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Обсуждения
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Ігор
сегодня, 12:13
Він сам, спільно з Зерошенко, вів/прийшов виборчу кампанію на брехні та маніпуляціях - то нема причин дивуватись. Патріотично, вже 30 років, створюють враження одного, роблять інше.