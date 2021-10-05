Вот такой поворот: украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно

В президентской фракции "Слуга народа" очень спешат, хотят как можно скорее снять Дмитрия Разумкова с поста главы Верховной Рады. Сегодня с помощью голосов сателлитов в парламенте отстранили спикера от ведения заседаний Рады. А уже в четверг хотят и вовсе поставить на голосование вопрос об его отставке. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет украинский историк, политолог Виктор Таран.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Политолог рассказывает, 240 народных депутатов отстранили Дмитрия Разумкова от ведения сессии. Свои голоса дали нардепы "Слуги народа" — 200, "За будущее" — 16, "Доверие" — 18, "Голос" — 3 и внефракционные – 3. Не поддержали такое решение ОПЗЖ, "ЕС" и "Батькивщина".

"А теперь самое интересное. Голосование за отставку хотят поставить на четверг, что противоречит регламенту и Конституции. Но отвечает "трактовке регламента "слугами". Это прямая цитата Корниенко! И в случае, если Разумкова нелегитимно отстранят, – он может теоретически восстановиться по решению суда. И, если такое произойдет, – будем иметь двух спикеров парламента. Одним словом, политика превращается в фарс. С элементами насаждения в Украине диктатуры", – отметил Виктор Таран.

Он добавляет, сейчас нужно внимательно наблюдать за тем, какие политсилы и политики будут принимать в этом фарсе участие, ведя страну к авторитаризму и диктатуре.

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