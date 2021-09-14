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Разумков рассказал о процедуре по устранению его с должности главы Верховной Рады

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что процедура по устранению его с должности не запущена, и никто из нардепов не обращался с предложением о его отзыве

сегодня, 09:44
Автор:

Кравцев Сергей

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура по снятию его с занимаемой задолженности не запущена и никто из нардепов не высказывал мнение, что его хотят отправить в отставку. Как информирует издание "Комментарии", об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на канале ICTV".

Разумков рассказал о процедуре по устранению его с должности главы Верховной Рады

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков пояснил, что он был назначен на эту должность большинством Верховной Рады, следовательно, и снять его с должности может тоже большинство Верховной Рады. По словам спикера, есть отдельная процедура по снятию главы Верховной Рады, но на сегодня ей ещё никто не давал старт. Никто из нардепов не высказывал мнение, что нужен новый спикер.

При этом Разумков отметил, что его позиция не всем может нравится, не всех может устраивать и не все её могут одобрять, но он меняться не собирается, как и менять свою позицию по ряду вопросов.

Читайте также на портале "Комментарии" — политолог Виктор Таран считает, что новый политический сезон ознаменуется тем, что Банковая попытается отодвинуть на второй план спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова или же и вовсе найти ему замену. Виктор Таран подчеркнул, что Офис президента очень хочет иметь ручного главу Верховной Рады, который не высказывает свое личное мнение относительно неважности закона против олигархов, а то и вовсе называет его неконституционным.

Читайте также на "Комментариях" – Дмитрий Разумков анонсировал серию отставок в правительстве. Спикер парламента отметил, некоторых министров придется убирать с должностей в добровольно-принудительном формате.



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Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/
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Обсуждения

фенікс

сегодня, 09:16

Разумков - типовий "прилипало"... Всі його "власні позиції" - батрачіння на ахметових "со товаріщі" . Але, щоб "прилипали" не заважали руху корабля заданим курсом, їх безжально зішкрібають і позбуваються назавжди.

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