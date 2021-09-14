Разумков рассказал о процедуре по устранению его с должности главы Верховной Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что процедура по снятию его с занимаемой задолженности не запущена и никто из нардепов не высказывал мнение, что его хотят отправить в отставку. Как информирует издание "Комментарии", об этом Разумков заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на канале ICTV".

Дмитрий Разумков Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков пояснил, что он был назначен на эту должность большинством Верховной Рады, следовательно, и снять его с должности может тоже большинство Верховной Рады. По словам спикера, есть отдельная процедура по снятию главы Верховной Рады, но на сегодня ей ещё никто не давал старт. Никто из нардепов не высказывал мнение, что нужен новый спикер.

При этом Разумков отметил, что его позиция не всем может нравится, не всех может устраивать и не все её могут одобрять, но он меняться не собирается, как и менять свою позицию по ряду вопросов.

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