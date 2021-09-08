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Эксперт: Разумкову предстоит сделать непростой выбор – журналисты или та партия, которая его уничтожает

В ОП подумывают над тем, чтобы сменить спикера парламента

сегодня, 10:55
Автор:

Кравцев Сергей

В Украине стартовал новый политический сезон, который обещает быть богатым на события. Одна из интриг – борьба за стул спикера парламента. Несмотря на все мирные заявления главы фракции "Слуга народа" Арахамии – стул под Разумковым активно шатается. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Виктор Таран.

Эксперт: Разумкову предстоит сделать непростой выбор – журналисты или та партия, которая его уничтожает

Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

По его словам, Банковая очень хочет иметь ручного спикера, который не рассказывает, что закон против олигархов неконституционный, а большой герб надо доработать. Но дело сейчас не в перспективах внутренней "батрахомиомахии". Не первый раз в украинской современной истории президент и спикер начинали между собой войну. Кравчук и Плющ, Кучма и Мороз, Ющенко и Мороз. Список можно продолжить.

Виктор Таран отмечает, в этих войнах спикеры использовали один козырь – публичность и пользу прессы. В этот раз просматривается другая картина. Разумков за два года успел настроить большинство журналистов против себя. Это началось еще в 2019 году, когда на основе монобольшинства ввел хромую ограничительную систему для журналистов, ограничив доступ к кулуарам. Поэтому многие представители СМИ справедливо отмечали, что таких драконовых правил не было даже при "регионах". Теперь журналисты начинают утро на улице, потому что спикер дал команду не пускать в здание раньше 8. Журналисты такое не забывают.

"Не знаю, чем закончится внутренняя война "слуг", но Разумков теряет журналистов. Шанс исправить ситуацию есть – достаточно просто открыть дверь в кулуары. Конечно, тогда журналисты получат доступ к депутатам монобольшинства, а тут Разумков должен уже выбрать с кем он – журналистов или ту партию, которая его уничтожает. Его личный выбор частично зависит от его политического будущего. Посмотрим, что он выберет", – написал политолог.

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Источник: https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158613272906859
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