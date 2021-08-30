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Разумков рассказал, какой важный документ от правительства ждут до 15 сентября

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется увидеть сбалансированный проект государственного бюджета Украины на 2022 год

сегодня, 13:50
Автор:

Кравцев Сергей

В Верховной Раде до 15 сентября ожидают проект государственного бюджета, как это прописано в законодательстве. Как информирует издание "Комментарии", об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил во время диалога с представителями СМИ в Донецкой области, пишет УНИАН.

Разумков рассказал, какой важный документ от правительства ждут до 15 сентября

Дмитрий Разумков Фото: УНИАН

Дмитрий Разумков отметил, по его информации, с подготовкой вовремя законопроекта не должно быть никаких проблем и народные избранники должны вовремя получить документ на руки. В любом случае, отметил Разумков, буква закона гласит о том, что именно до 15 сентября законопроект о бюджете должен быть в зале парламента.

По словам главы Верховной Рады, далее уже начнут работать профильные комитеты, они должны внимательно проанализировать все цифры и внести, если нужно, коррективы. Больше всего работы предстоит сделать Бюджетному комитету. 

Дмитрий Разумков также акцентировал внимание на том, что главное в бюджете на следующий год – это то, что должны быть учтены все вызовы. Главный вызов, по мнению Разумкова, это военная агрессия. Следовательно, в бюджете должно быть сполна предусмотрено финансирование наших вооруженных сил. Также Разумков акцентировал внимание на оборонном заказе. Деньги на его выполнение должны быть не только предусмотрены, но и выделены в полном размере.

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Источник: https://www.unian.net/economics/other/razumkov-rasskazal-kogda-proekt-gosbyudzheta-2022-budet-v-parlamente-poslednie-novosti-11527789.html
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