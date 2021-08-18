Разумков ответил на вопрос Данилова о том, кого именно в СНБО он считает олигархом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков расставил точки над "і" в вопросе, кто именно в СНБО может считаться олигархом. Дмитрий Разумков уверен, что на данный момент олигархов в этом важном органе нет, но вскоре может пройти время и ситуация кардинально поменяется, там могут появиться, если не сами олигархи, то их представители. Как передает издание "Комментарии", об этом спикер парламента заявил, общаясь с представителями масс-медиа во время рабочей поездки в Полтавскую область, пишет "Украинская правда".

Дмитрий Разумков Фото: пресс-служба Верховной Рады

Дмитрий Разумков отметил, что у СНБО нет полномочий в ручном режиме кого-то причислять к олигархам, а кого-то, наоборот, выводить из этого круга. Все дело в конфликте интересов. По мнению Разумкова, состав СНБО очень разнообразный, там люди, которые представляют разные ветви власти и наверняка могут оказаться те, кто отстаивает интересы олигархов.

Глава Верховной Рады отметил, задача законодателей – создавать такие законы, которые бы не позволили олигархам попасть в СНБО. Пока что там нет никого из олигархов. Дмитрий Разумков отметил, ему лично не хотелось бы, чтобы в этом органе появились люди, которые мотивированы олигархами, а не народом Украины.

Отметим, сам по себе вопрос появился после того, как в аппарате Верховной Рады был зарегистрирован законопроект об олигархах, согласно которому именно СНБО будет определять – кто принадлежит к числу олигархов, а, кто – нет. Дмитрий Разумков оказался одним из первых, кто высказал мнение, что СНБО не может иметь таких полномочий.

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